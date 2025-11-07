Россиянам рассказали, как вернуть деньги за недостаточно горячую воду

Потребители часто сталкиваются с ситуацией, когда получают горячую воду недостаточной температуры, но при этом обязаны оплачивать счета за коммунальные услуги в полном объеме.
Яковлева рассказала, что, согласно требованиям СанПиН, температура горячей воды у потребителя должна быть в пределах от 60 до 70 градусов Цельсия. Нормами также установлены допустимые отклонения: в ночное время с 0.00 до 5.00 часов — не более 5 градусов, а в дневное время с 5.00 до 0.00 часов — не более 3 градусов.
«За каждые три градуса отступления от допустимых отклонений температуры горячей воды размер оплаты за расчетный период снижается на 0,1%. Если температура горячей воды для потребителя составляет менее 40 градусов, она оплачивается по тарифу холодного водоснабжения», — объяснила она.
При обнаружении несоответствия этим нормам гражданам следует обратиться в управляющую компанию для вызова сотрудника, который проведет замеры температуры и составит соответствующий акт. На основании этого документа, фиксирующего нарушение, потребители вправе требовать от управляющей компании перерасчета платы за коммунальную услугу, подытожила адвокат.
