Россиянам рассказали, как вернуть деньги за недостаточно горячую воду

Яковлева рассказала, что, согласно требованиям СанПиН, температура горячей воды у потребителя должна быть в пределах от 60 до 70 градусов Цельсия. Нормами также установлены допустимые отклонения: в ночное время с 0.00 до 5.00 часов — не более 5 градусов, а в дневное время с 5.00 до 0.00 часов — не более 3 градусов.