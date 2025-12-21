Россиян научили, как удалить себя из черного списка Центробанка

«Блокировки банковских карт и счетов россиян в последнее время не редкость. Причиной такого могут быть как технические сбои на стороне банка, так и внесение данных человека в черный список Банка России. Расскажу, что нужно делать в такой ситуации», — отметил Пашин.
Он сообщил, что Центральный банк формирует базу данных о случаях и попытках переводов средств без согласия клиента, известную как черный список ЦБ РФ. В нее включают реквизиты счетов, карт и данные получателей похищенных денег. База пополняется сведениями от коммерческих банков о подозрительных операциях и попытках мошенничества.
По заявлению адвоката, с 1 сентября 2025 года банки обязаны проверять каждую операцию по снятию наличных в банкоматах. Перед выдачей денег банк анализирует операцию на соответствие признакам выдачи средств без добровольного согласия клиента, установленным Банком России. При блокировке карты из-за включения в черный список банк должен незамедлительно уведомить клиента и указать причину.
Пашин добавил, что клиент может самостоятельно проверить наличие своего имени в черном списке ЦБ. Для этого через портал «Госуслуги» нужно направить заявление на получение информации о наличии сведений о лице в базах данных. Ответ предоставляется в течение семи рабочих дней.
По словам эксперта, законодательство позволяет обжаловать попадание в черный список. Для этого необходимо подготовить заявление в свободной форме с указанием паспортных данных, ИНН и реквизитов заблокированного счета. Заявление можно подать через свой банк, который в течение следующего рабочего дня перенаправит его в ЦБ РФ.
Альтернативный вариант — обратиться напрямую в интернет-приёмную Банка России, выбрав тему «Информационная безопасность» и соответствующий тип проблемы. Рассмотрение такого заявления и принятие решения об исключении реквизитов из базы данных происходит в течение 15 рабочих дней.
«Если же Центробанк решит отказать в удовлетворении такого обращения, то заявитель вправе обжаловать решение ЦБ в судебном порядке», — подытожил он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».