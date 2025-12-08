Россиянам рассказали, как сэкономить на новогодних блюдах

Для семьи из четырех человек новогодний стол, как правило, состоит из популярных блюд: салат «Селедка под шубой», салат оливье, горячее мясное блюдо, а также закуски, десерты и напитки.
Средняя цена готовой «Селедки под шубой» в сервисах доставки составляет 450 рублей, оливье — 550 рублей за килограмм, тогда как самостоятельная закупка ингредиентов для этого салата на 2 кг обойдется примерно в 850 рублей. Разброс цен на продукты по разным магазинам может достигать 15%, поэтому эксперты советуют сравнивать стоимость перед покупкой.
В качестве основного блюда чаще всего выбирают запеченную курицу: килограмм такого мяса предлагается на рынке по цене от 500 до 600 рублей. Среди закусок востребованы мясная нарезка (средняя стоимость — 300 рублей), икра горбуши (1 000 рублей за 100 грамм), а также соленья (200 рублей за 600 грамм). Фруктовая часть стола обычно включает мандарины (110 рублей за кг), яблоки (150 рублей за кг) и виноград мускат (около 400 рублей за кг).
На десерт традиционно приобретается торт (500 рублей). Для напитков предпочтение отдается сокам (150 рублей за литр) и газированным напиткам (130 рублей за 1,5 литра). В итоге, средняя стоимость классического новогоднего продуктового набора составляет 3 590 рублей.
Средняя стоимость новогоднего стола: обзор цен 2025 года
В 2025 году структура праздничных затрат остается без существенных изменений. Траты на закуски и салаты составляют в среднем от 1 000 до 1 300 рублей. Основное горячее блюдо обходится в 1 400−2 000 рублей. Фрукты и десерты — около 1 100 рублей, напитки — примерно 500 рублей.
В результате, полный новогодний стол для семьи из четырех человек, включая несколько горячих блюд и салатов, обойдется в среднем в диапазоне от 4 000 до 6 000 рублей. Окончательная сумма зависит от предпочтений семьи, сезона и выбранных продуктов: стандартные продукты и акционные позиции дешевле, фермерские продукты и деликатесы дороже.
Практические рекомендации по праздничным покупкам
Эксперты советуют внимательно сравнивать цены в разных торговых точках для оптимизации расходов, выбирать выгодные готовые наборы, в которых стоимость уже ниже, чем при самостоятельной покупке ингредиентов. Стоит рассмотреть возможность замены дорогостоящих ингредиентов более доступными аналогами — например, утку можно заменить индейкой, а дорогие сыры — российским твердым сыром. Рекомендуется формировать список покупок заранее, чтобы отслеживать динамику цен и оперативно реагировать на скидки. Комплексный подход к планированию позволяет минимизировать расходы на новогодний стол.
«При этом не обязательно собирать ингредиенты по всем магазинам на районе. Все нужные продукты из разных магазинов может привезти Купер: сервис сравнивает цены, показывает актуальные акции, помогает подобрать аналоги и оформить доставку. Это позволяет экономить без траты времени на поиск выгодных предложений вручную. То, где вы покупаете продукты, может влиять на итоговую стоимость праздничного стола больше, чем состав меню. Поэтому не спешите отказываться от каких-то блюд в целях экономии — поищите, где купить ингредиенты дешевле», — прокомментировал представитель Купера.
