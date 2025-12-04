Россиянам рассказали, как поступить, если шумят соседи

Как напомнил специалист, согласно закону «О соблюдении покоя граждан и тишины» в Москве установлены конкретные периоды, когда шум запрещен. В будние дни нельзя шуметь с 23:00 до 07:00, а также днем в тихий час с 13:00 до 15:00. В праздничные дни и по воскресеньям действует режим полной тишины. При этом важно учитывать, что для новостроек могут действовать исключения, разрешающие шуметь больше, чем в старых домах.