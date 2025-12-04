Россиянам рассказали, как поступить, если шумят соседи

«Необходимо понимать, что соседи имеют право шуметь в определенные часы (например, делать ремонт, слушать музыку
Как напомнил специалист, согласно закону «О соблюдении покоя граждан и тишины» в Москве установлены конкретные периоды, когда шум запрещен. В будние дни нельзя шуметь с 23:00 до 07:00, а также днем в тихий час с 13:00 до 15:00. В праздничные дни и по воскресеньям действует режим полной тишины. При этом важно учитывать, что для новостроек могут действовать исключения, разрешающие шуметь больше, чем в старых домах.
Если соседи нарушают тишину в запрещенное время, необходимо сразу вызвать полицию для составления протокола об административном правонарушении. Прибывшие сотрудники обязаны лично зафиксировать факт нарушения. Наказанием для нарушителя может стать штраф в размере от одной до трёх тысяч рублей. Дополнительно можно написать заявление участковому уполномоченному, который обязан принять меры. В заявлении следует подробно указать все обстоятельства произошедшего.
Если шум происходит в разрешенное законом время, адвокат советует для начала попытаться договориться с соседями, желательно совместно с другими жильцами. В случае, когда договорённость не достигнута и шум носит систематический характер, следующим шагом является вызов специалистов для проведения официальных замеров уровня шума.
