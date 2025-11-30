Ричмонд
Как отличить поддельные билеты на спектакли от настоящих

Мошенники активно используют рост интереса к билетам на популярные концерты, редкие театральные постановки и иные востребованные мероприятия. Как избежать рисков при покупке билетов и на что обратить внимание, разобрались Финансы Mail.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

В периоды ажиотажа злоумышленники рассчитывают на спешку покупателей: в подобных условиях многие теряют бдительность и не всегда проверяют, находится ли перед ними официальный сайт билетного оператора или поддельный ресурс.

Как отмечают эксперты, информация о крупных культурных событиях известна заблаговременно, что позволяет преступникам подготовить качественные копии сайтов. Так, во время продаж билетов на Дягилевский фестиваль поддельная платформа практически не отличалась от оригинала, даже для опытных покупателей.

Чтобы избежать рисков, специалисты в области кибербезопасности рекомендуют всегда проверять адрес сайта перед оплатой и заранее искать официальную страницу мероприятия. Организаторы, как правило, заранее анонсируют дату начала продаж и публикуют список партнерских площадок. Покупка через сторонние ресурсы существенно повышает риск финансовых потерь.

Для повышения безопасности советуют сохранять официальные страницы в закладках браузера или отправлять их себе по электронной почте либо в мессенджерах. Это позволит быстро перейти на нужный сайт в момент старта продаж и избежать подделок.

Перед проведением оплаты важно убедиться в защищенности соединения: в адресной строке должен отображаться протокол https:// и иконка замка.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

