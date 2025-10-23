Россиянам рассказали, как объяснить близкому, что его обманывают мошенники

В МВД напомнили о ключевых принципах эффективной коммуникации при работе с потенциальными жертвами мошенников. Так, применение силы или прямые обвинения оказываются контрпродуктивными и лишь усиливают сопротивление обманутого лица. В первую очередь рекомендуется ограничить контакт пострадавшего с мошенниками, стабилизировать его эмоциональное состояние, а уже затем переходить к анализу фактов.