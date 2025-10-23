Россиянам рассказали, как объяснить близкому, что его обманывают мошенники

«Наши коллеги регулярно сталкиваются с подобным. Люди, находящиеся под мощным психологическим давлением мошенников, иногда выглядят “загипнотизированными”: уходят в состояние повышенной тревоги, утрачивают критическую оценку ситуации и перестают доверять родным или правоохранителям», — уточнили в ведомстве.
В МВД напомнили о ключевых принципах эффективной коммуникации при работе с потенциальными жертвами мошенников. Так, применение силы или прямые обвинения оказываются контрпродуктивными и лишь усиливают сопротивление обманутого лица. В первую очередь рекомендуется ограничить контакт пострадавшего с мошенниками, стабилизировать его эмоциональное состояние, а уже затем переходить к анализу фактов.
Эксперты МВД предложили инструкцию, основанную на поддержке и совместном анализе ситуации. Важно сохранять спокойствие, использовать уверенный и спокойный тон, демонстрируя готовность помочь и защитить интересы пострадавшего. Предлагается избегать обвинительной риторики, смещать фокус на конкретные действия по обеспечению безопасности — например, проверить информацию через официальный номер банка или заблокировать подозрительную операцию.
Ключевым элементом взаимодействия становится использование неоспоримых доказательств, в том числе выписок, скриншотов операций и официальных данных операторов. В случае сопротивления целесообразно переходить к формату вопросов, стимулирующих аналитическое мышление. При необходимости специалисты МВД советуют привлекать представителей банковских или правоохранительных органов для повышения уровня доверия и убедительности.
Советуется сохранять все цифровые следы, анализировать их на предмет несоответствий, а при возникновении угрозы жизни или безопасности незамедлительно обращаться в экстренные службы. Ведомство подчеркивает, что пошаговый и поддерживающий подход существенно увеличивает шансы защитить гражданина от дальнейших мошеннических действий.
«Если человек длительно удерживается в состоянии веры мошенникам — возможен эффект травматического воздействия. В этой ситуации советуем обратиться к кризисному психологу. В ряде тяжёлых случаев показано применение методик кризисного вмешательства и коррекции поведения», — подытожили в Киберполиции РФ.
