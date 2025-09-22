МВД: мошенники воруют личные данные при заказе пиццы

Эксперты отмечают, что отсутствие активности пользователя в социальных сетях не гарантирует полной безопасности его персональных данных. В современных условиях цифровой след формируется не только за счет публикаций в соцсетях, но и через использование различных онлайн-сервисов и ресурсов.