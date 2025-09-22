Ричмонд
МВД: мошенники воруют личные данные при заказе пиццы

Злоумышленники способны «взять» цифровой след человека после единственного заказа пиццы. Такие данные предоставили в МВД РФ, с материалами ознакомилось РИА Новости.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Эксперты отмечают, что отсутствие активности пользователя в социальных сетях не гарантирует полной безопасности его персональных данных. В современных условиях цифровой след формируется не только за счет публикаций в соцсетях, но и через использование различных онлайн-сервисов и ресурсов.

«Если вы хоть раз заказывали пиццу или зарегистрированы хоть на одном сайте, то данные могут попасть к злоумышленникам», — сообщается в материалах МВД.

Как отмечается в материалах, персональные данные каждого человека представляют интерес для злоумышленников, поскольку с их помощью возможны попытки обмана друзей и родственников жертвы. Уточняется, что на теневом рынке ценность имеет любой аккаунт.

