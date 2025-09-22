МВД: мошенники воруют личные данные при заказе пиццы

Эксперты отмечают, что отсутствие активности пользователя в социальных сетях не гарантирует полной безопасности его персональных данных. В современных условиях цифровой след формируется не только за счет публикаций в соцсетях, но и через использование различных онлайн-сервисов и ресурсов.
«Если вы хоть раз заказывали пиццу или зарегистрированы хоть на одном сайте, то данные могут попасть к злоумышленникам», — сообщается в материалах МВД.
Как отмечается в материалах, персональные данные каждого человека представляют интерес для злоумышленников, поскольку с их помощью возможны попытки обмана друзей и родственников жертвы. Уточняется, что на теневом рынке ценность имеет любой аккаунт.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.