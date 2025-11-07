Жилой «лимон»: где можно купить квартиру дешевле миллиона рублей

Найти квартиры на рынке вторичной недвижимости дешевле миллиона рублей хоть и сложно, но вполне возможно.
Почему мы говорим именно о миллионе рублей? Потому, что именно эта круглая сумма близка к размеру материнского капитала, который в 2025 году на второго ребенка составляет 912 тысяч рублей при условии, что на первого ребенка семья капитал не получала (размер выплаты на первенца составляет 690 тысяч рублей).
В 2026 году материнский капитал на второго ребенка будет составлять 974 тысячи рублей, на первенца он будет составлять 737 тысяч рублей.
Дома и дачи
Если говорить о центральной части России, то поиск редакции Финансов Mail по сайтам объявлений по продаже недвижимости выдал достаточно большое количество объявлений: на первом ресурсе по критериям «Россия» и «до 1 млн рублей» подходило более 4 тысяч объявлений. На втором — более двух тысяч.
Стоит отметить, что не все объекты из объявлений подходили под круглогодичное проживание или находились бы в местах с развитой инфраструктурой, транспортной доступностью и около населенных пунктов было бы легко найти работу. В части объявлений это — отдаленные деревни Калужской, Тверской, Смоленской, Тульской и других областей. Чем лучше инфраструктра и транспортная доступность — тем выше цена.
Так, в обезлюденных деревнях Тверской и Смоленской областей купить участок больше восьми соток с избой можно и за 200 тысяч рублей. На границе Тверской и Московской областей — летний домик 20 метров и участок в шесть соток, без подключения света или газа, но зато рядом с несколькими транспортными магистралями — можно купить за 900 тысяч.
В Сибирском регионе ситуация схожая: чем лучше дороги и инфраструктура — тем дороже. В Алтайском крае, Горном Алтае, Тыве за миллион можно купить большой участок — от 20 соток — с какими-то капитальными постройками площадью 40−60 метров. В регионах с более развитой промышленностью — Красноярский край или Новосибирская область — предложений о продаже дома или дачи дешевле миллиона значительно меньше.
Квартирный вопрос
Как отметил в беседе с Финансами Mail Алексей Попов, главный аналитик «Циана», если говорить не об отдельных частных случаях, а о средних ценах, то городов, где можно было бы купить жилье дешевле 500 тысяч — нет вовсе. Купить квартиру дешевле миллиона рублей (и со средней ценой метра менее 30 тыс. руб.) можно в паре десятков небольших городов.
«Это или локации на периферии регионов с многолетним оттоком населения (Духовщина, Сурск, Комсомольск, Пыталово, Мантурово, Солевычегодск), или населенные пункты, где в 1990-е годы закрылись градообразующие предприятия (Кизел, Инта, Воркута), и/или где общее состояние хозяйства, инфраструктуры и рынка труда не мотивирует жителей оставаться в нем (Печора, Бакал)», — отметил он.
Но и здесь говорить о том, что на сайтах объявлений можно найти сотни предложений в каждом регионе, не приходится.
«По 5−10 вариантов на город подобрать не получится — почти во всех из них в моменте продается лишь несколько квартир», — добавил Алексей Попов.
Он отметил также, что не все из этих объявлений обязательно являются однушками в плохом состоянии и в ветхом жилом фонде. Можно найти и трешки в крепких пятиэтажных или девятиэтажных домах.
Больше всего дешевых квартир сосредоточены в северных российских регионах: Коми и Архангельская область,