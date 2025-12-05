Адвокат научил, как защититься от «эффекта Долиной»

Юрист предложил внедрить страховку, аналогичную ОСАГО для автолюбителей. Ее стоимость может быть учтена в конечной цене, что сделает ее относительно небольшой при расчете на квадратный метр.
«Однако страхование сделок решит все проблемы навсегда. Дальше, если сделка оспаривается, это уже вопрос страховых компаний», — отметил Добровинский.
Адвокат подчеркнул, что если бы данный закон был принят ранее, сделка по продаже квартиры артистки Ларисы Долиной не состоялась бы. Страховые компании просто не допустили бы ее, выяснив причины и обстоятельства.
«Мошенники остались бы ни с чем, Долина — с квартирой, Полина Лурье — с деньгами, рынок недвижимости в спокойствии, и даже суды были бы счастливы. Их бы никто не тревожил. Все гениальное просто», — заключил адвокат.
