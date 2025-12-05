Ричмонд
Адвокат научил, как защититься от «эффекта Долиной»

Обязательное страхование сделок с недвижимостью необходимо ввести на законодательном уровне, так россиян защитят от «эффекта Долиной». Такую инициативу в интервью «Ленте.ру» озвучил известный российский адвокат Александр Добровинский.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Юрист предложил внедрить страховку, аналогичную ОСАГО для автолюбителей. Ее стоимость может быть учтена в конечной цене, что сделает ее относительно небольшой при расчете на квадратный метр.

«Однако страхование сделок решит все проблемы навсегда. Дальше, если сделка оспаривается, это уже вопрос страховых компаний», — отметил Добровинский.

Адвокат подчеркнул, что если бы данный закон был принят ранее, сделка по продаже квартиры артистки Ларисы Долиной не состоялась бы. Страховые компании просто не допустили бы ее, выяснив причины и обстоятельства.

«Мошенники остались бы ни с чем, Долина — с квартирой, Полина Лурье — с деньгами, рынок недвижимости в спокойствии, и даже суды были бы счастливы. Их бы никто не тревожил. Все гениальное просто», — заключил адвокат.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»

