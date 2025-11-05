Ричмонд
Россиянам раскрыли, какие долги не спишут в случае их банкротства

Процедура банкротства физлица аннулирует все долги гражданина. Однако из этого правила есть исключения, например, не списывается задолженность по компенсации вреда, пояснила в беседе с NEWS.ru адвокат, эксперт по банкротству Екатерина Аличеева.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Списываются все долги, кроме обязательств по возмещению вреда здоровью или жизни человека; ущерба, причиненного преступлением, морального вреда и другого (перечень указан в законе и закрытый)», — сообщила Аличеева.

По словам адвоката, условием для списания долгов является добросовестность должника, которую он должен проявлять как до, так и в процессе всей процедуры банкротства.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».