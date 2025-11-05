Россиянам раскрыли, какие долги не спишут в случае их банкротства

«Списываются все долги, кроме обязательств по возмещению вреда здоровью или жизни человека; ущерба, причиненного преступлением, морального вреда и другого (перечень указан в законе и закрытый)», — сообщила Аличеева.
По словам адвоката, условием для списания долгов является добросовестность должника, которую он должен проявлять как до, так и в процессе всей процедуры банкротства.
