Россиянам раскрыли, как получить налоговый вычет до 45 тысяч рублей

В качестве примера он привел ситуацию: если в 2024 году человек оплатил собственное заочное обучение на сумму 170 тысяч рублей, очное обучение старшего 20-летнего сына в вузе на 250 тысяч рублей, а также обучение младшего 11-летнего ребенка в учреждении дополнительного образования на 90 тысяч рублей, то к вычету можно будет учесть 150 тысяч, 110 тысяч и 90 тысяч рублей соответственно. Таким образом, заключил он, общая сумма налогового вычета составит 45,5 тысячи рублей.