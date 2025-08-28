Россиянам раскрыли, как получить налоговый вычет до 45 тысяч рублей

«Максимальная сумма, с которой можно получить возврат части налога, по собственному образованию составляет 150 тыс. рублей, детей — 110 тыс. рублей на каждого ребенка. Сумма в 150 тыс. рублей определяется в совокупности с другими основаниями на получение социального налогового вычета, без учета расходов на обучение детей налогоплательщика и расходов на дорогостоящее лечение. Указанные суммы действуют на расходы, понесенные с 1 января 2024 года. В части собственного обучения можно учесть для вычета расходы на оплату образовательных услуг по любой форме обучения (очная, заочная, очно-заочная)», — отметил для «Газеты.Ru» Игорь Балынин.
По его словам, социальный налоговый вычет на обучение детей, брата, сестры, супруга или супруги предоставляется только по расходам, связанным с получением образования по очной форме обучения.
Экономист уточнил, что возраст детей, брата или сестры на момент оплаты их обучения не должен превышать 24 лет.
Расходы на оплату очного обучения супруга или супруги можно вернуть, добавил эксперт, если они были произведены, начиная с 1 января 2024 года.
По словам Балынина, налоговый вычет на обучение предоставляется россиянам в том налоговом периоде, когда были фактически оплачены образовательные услуги. Экономист подчеркнул, что остаток неиспользованного социального налогового вычета не переносится на следующий год.
В качестве примера он привел ситуацию: если в 2024 году человек оплатил собственное заочное обучение на сумму 170 тысяч рублей, очное обучение старшего 20-летнего сына в вузе на 250 тысяч рублей, а также обучение младшего 11-летнего ребенка в учреждении дополнительного образования на 90 тысяч рублей, то к вычету можно будет учесть 150 тысяч, 110 тысяч и 90 тысяч рублей соответственно. Таким образом, заключил он, общая сумма налогового вычета составит 45,5 тысячи рублей.
По словам эксперта, для получения налогового вычета необходимо предоставить в налоговый орган справку об оплате образовательных услуг. Этот документ выдает образовательная организация или индивидуальный предприниматель, которые оказывают эти услуги. Однако если эти сведения уже были переданы в налоговую напрямую, то предоставлять справку не требуется.
