Россиянам раскрыли, как изменился за год необходимый для ипотеки доход

Средняя ставка по ипотеке на вторичное жилье сегодня составляет 21% годовых. При средней стоимости жилья в 6,5 миллиона рублей ежемесячный платеж будет около 75 тысяч рублей, что почти на 6 тысяч рублей меньше, чем в начале 2025 года. Требования к доходу заемщика смягчились: если раньше необходимый доход составлял от 161 тысячи рублей, то к концу года он снизился до 149 тысяч рублей при условии, что показатель долговой нагрузки (ПДН) не превышает 50%.