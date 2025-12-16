Ричмонд
Россиянам раскрыли, как изменился за год необходимый для ипотеки доход

О том, как изменился рынок ипотеки за год, как рассчитать будущий платеж и кто имеет наибольшие шансы на одобрение кредита, сообщила агентству «Прайм» руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру Инна Солдатенкова.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«По результатам нашего исследования, ипотека на вторичное жилье стала за год значительно дешевле. Это положительный сигнал для заемщиков, которые не подходят под условия адресных госпрограмм и рассматривают для себя более доступное по стоимости вторичное жилье», — отметила Солдатенкова.

В 2025 году ипотека на первичное жилье была выгоднее, чем на вторичное, в основном из-за действия специальных льготных программ. За год ставка на новостройки снизилась на 2%, достигнув к декабрю 18% годовых. При этом ставка на вторичном рынке уменьшилась более значительно — на целых 5%.

Дополнительным преимуществом первичного жилья был значительно более низкий средний первоначальный взнос в течение года. Однако к началу 2026 года ситуация изменится: взнос на квартиру в новостройке уже вырос на 3% по сравнению с началом 2025 года, обогнав показатель для вторичного рынка.

По ее словам, это связано с постепенным пересмотром банками условий по специальным программам в сотрудничестве с застройщиками после введения нового ипотечного стандарта.

Также значительно изменились условия по допустимой сумме кредита. Банки увеличили минимальный порог в два раза. При этом для новостроек минимальная сумма на 0,6 миллиона рублей больше, чем для вторичного жилья. Средняя максимальная сумма по-прежнему выше для вторички и составляет 46 миллионов рублей, хотя и для первичного рынка она стала более доступной, увеличившись почти на 9 миллионов.

Средняя ставка по ипотеке на вторичное жилье сегодня составляет 21% годовых. При средней стоимости жилья в 6,5 миллиона рублей ежемесячный платеж будет около 75 тысяч рублей, что почти на 6 тысяч рублей меньше, чем в начале 2025 года. Требования к доходу заемщика смягчились: если раньше необходимый доход составлял от 161 тысячи рублей, то к концу года он снизился до 149 тысяч рублей при условии, что показатель долговой нагрузки (ПДН) не превышает 50%.

«К концу 2025 года ипотечный кредит стал доступнее благодаря значительным улучшениям условий, даже несмотря на рост цен на вторичное жилье», — подытожила Солдатенкова.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

