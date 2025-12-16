Россиянам раскрыли, как изменился за год необходимый для ипотеки доход

«По результатам нашего исследования, ипотека на вторичное жилье стала за год значительно дешевле. Это положительный сигнал для заемщиков, которые не подходят под условия адресных госпрограмм и рассматривают для себя более доступное по стоимости вторичное жилье», — отметила Солдатенкова.
В 2025 году ипотека на первичное жилье была выгоднее, чем на вторичное, в основном из-за действия специальных льготных программ. За год ставка на новостройки снизилась на 2%, достигнув к декабрю 18% годовых. При этом ставка на вторичном рынке уменьшилась более значительно — на целых 5%.
Дополнительным преимуществом первичного жилья был значительно более низкий средний первоначальный взнос в течение года. Однако к началу 2026 года ситуация изменится: взнос на квартиру в новостройке уже вырос на 3% по сравнению с началом 2025 года, обогнав показатель для вторичного рынка.
По ее словам, это связано с постепенным пересмотром банками условий по специальным программам в сотрудничестве с застройщиками после введения нового ипотечного стандарта.
Также значительно изменились условия по допустимой сумме кредита. Банки увеличили минимальный порог в два раза. При этом для новостроек минимальная сумма на 0,6 миллиона рублей больше, чем для вторичного жилья. Средняя максимальная сумма по-прежнему выше для вторички и составляет 46 миллионов рублей, хотя и для первичного рынка она стала более доступной, увеличившись почти на 9 миллионов.
Средняя ставка по ипотеке на вторичное жилье сегодня составляет 21% годовых. При средней стоимости жилья в 6,5 миллиона рублей ежемесячный платеж будет около 75 тысяч рублей, что почти на 6 тысяч рублей меньше, чем в начале 2025 года. Требования к доходу заемщика смягчились: если раньше необходимый доход составлял от 161 тысячи рублей, то к концу года он снизился до 149 тысяч рублей при условии, что показатель долговой нагрузки (ПДН) не превышает 50%.
«К концу 2025 года ипотечный кредит стал доступнее благодаря значительным улучшениям условий, даже несмотря на рост цен на вторичное жилье», — подытожила Солдатенкова.
