Россиянам представили уникальный способ оплаты через СБП

Уточняется, что новый способ будет доступен в «ВТБ Онлайн». Перед оплатой клиент с помощью кнопки «оплата моим QR» в разделе «платежи» выбирает счет списания и генерирует QR-код. Далее пользователю достаточно показать код продавцу, который его сканирует.
Функционал также будет доступен и пользователям «ВТБ Pay». Пилотные платежи через сервис будут проведены в рамках FINOPOLIS-2025, а в следующем году он станет доступен всем клиентам pay-сервиса.
«Оплата с помощью собственного QR-кода значительно повышает удобство и надежность платежей. Теперь достаточно одним нажатием сформировать QR-код в “ВТБ Онлайн” или через “ВТБ Pay” и показать его продавцу — все операции проходят быстро, без необходимости вручную сканировать чужие коды и вводить данные. Это не только снижает риски фишинга и ошибок, но и делает покупки проще, экономя наше время», — отметила первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.
Генеральный директор и член правления НСПК Дмитрий Дубынин рассказал, что совместно с банками НСПК разрабатывает и совершенствует платежные сервисы для россиян. По его словам, в этом году был представлен персональный QR-код, который будет отображаться прямо на экране смартфона. Такой формат особенно востребован в местах с высокой проходимостью в кассовой зоне, где достаточно просто достать гаджет и за несколько кликов сформировать код для оплаты. В настоящее время решение проходит тестирование с рядом банков, а пилотный проект продлится до начала апреля 2026 года.
