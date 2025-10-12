Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам представили уникальный способ оплаты через СБП

Национальная система платежных карт (НСПК) и ВТБ представили на форуме FINOPOLIS-2025 уникальный сценарий оплаты через Систему быстрых платежей (СБП). Сервис позволит клиентам банка самим генерировать QR-код и платить за свои покупки быстро и безопасно. Об этом 12 октября банк сообщил «Известиям».

Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что новый способ будет доступен в «ВТБ Онлайн». Перед оплатой клиент с помощью кнопки «оплата моим QR» в разделе «платежи» выбирает счет списания и генерирует QR-код. Далее пользователю достаточно показать код продавцу, который его сканирует.

Функционал также будет доступен и пользователям «ВТБ Pay». Пилотные платежи через сервис будут проведены в рамках FINOPOLIS-2025, а в следующем году он станет доступен всем клиентам pay-сервиса.

«Оплата с помощью собственного QR-кода значительно повышает удобство и надежность платежей. Теперь достаточно одним нажатием сформировать QR-код в “ВТБ Онлайн” или через “ВТБ Pay” и показать его продавцу — все операции проходят быстро, без необходимости вручную сканировать чужие коды и вводить данные. Это не только снижает риски фишинга и ошибок, но и делает покупки проще, экономя наше время», — отметила первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

Генеральный директор и член правления НСПК Дмитрий Дубынин рассказал, что совместно с банками НСПК разрабатывает и совершенствует платежные сервисы для россиян. По его словам, в этом году был представлен персональный QR-код, который будет отображаться прямо на экране смартфона. Такой формат особенно востребован в местах с высокой проходимостью в кассовой зоне, где достаточно просто достать гаджет и за несколько кликов сформировать код для оплаты. В настоящее время решение проходит тестирование с рядом банков, а пилотный проект продлится до начала апреля 2026 года.

В Центробанке России 4 сентября рассказали, как россиянам случайно не попасть под блокировку денежного перевода. Согласно данным регулятора, если вы все же переводите деньги другому человеку — например, оплачиваете товары или услуги, отправляете подарок коллеге или родственникам — обязательно укажите назначение платежа.

Узнать больше по теме
СБП: мгновенная оплата по номеру телефона или QR-коду
Ожидание денежных переводов, которое может длиться минуты, часы и даже дни, уходит в небытие. На смену привычному способу пересылки денег пришла система быстрых платежей (СБП). Расскажем, что она собой представляет, какие возможности открывает и как избежать ошибок при ее использовании.
Читать дальше