Россиянам представили уникальный способ оплаты через СБП

Генеральный директор и член правления НСПК Дмитрий Дубынин рассказал, что совместно с банками НСПК разрабатывает и совершенствует платежные сервисы для россиян. По его словам, в этом году был представлен персональный QR-код, который будет отображаться прямо на экране смартфона. Такой формат особенно востребован в местах с высокой проходимостью в кассовой зоне, где достаточно просто достать гаджет и за несколько кликов сформировать код для оплаты. В настоящее время решение проходит тестирование с рядом банков, а пилотный проект продлится до начала апреля 2026 года.