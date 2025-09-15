Россиянам пообещали выплатить равные части зарплаты в сентябре

«Трудовым кодексом Российской Федерации установлено, что выплата зарплаты производится не реже, чем два раза в месяц. Причем выплата оклада за каждую из частей месяца осуществляется с учетом приходящихся рабочих дней. В сентябре 2025 года рабочих дней будет 22: в первой половине сентября 11 рабочих дней и во второй половине сентября — 11 рабочих дней. Соответственно, перекосов в выплате оклада в сентябре не будет», — сообщил «Газете.Ru» Игорь Балынин.
Экономист рассказал, что аналогичное распределение рабочих дней наблюдалось в апреле, где 22 дня были разделены поровну между двумя частями месяца, и в феврале, где 20 рабочих дней также были распределены равномерно — по 10 дней в каждой половине.
По его словам, премии и иные надбавки обычно выплачиваются вместе с зарплатой за вторую половину месяца. Таким образом, при их наличии итоговая сумма выплат во второй части месяца может быть значительно выше. Этот факт уже не зависит от количества рабочих дней, а определяется исключительно внутренней политикой работодателя и установленной в компании системой оплаты труда.
