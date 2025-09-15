Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам пообещали выплатить равные части зарплаты в сентябре

Россияне получат зарплату равными частями в сентябре, заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Трудовым кодексом Российской Федерации установлено, что выплата зарплаты производится не реже, чем два раза в месяц. Причем выплата оклада за каждую из частей месяца осуществляется с учетом приходящихся рабочих дней. В сентябре 2025 года рабочих дней будет 22: в первой половине сентября 11 рабочих дней и во второй половине сентября — 11 рабочих дней. Соответственно, перекосов в выплате оклада в сентябре не будет», — сообщил «Газете.Ru» Игорь Балынин.

По оценкам эксперта, при окладе в 50 тысяч рублей выплаты за первую и вторую половину сентября составят по 25 тысяч рублей. После вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на руки сотрудник получит примерно по 21,7 тысячи рублей за каждую половину месяца.

Экономист рассказал, что аналогичное распределение рабочих дней наблюдалось в апреле, где 22 дня были разделены поровну между двумя частями месяца, и в феврале, где 20 рабочих дней также были распределены равномерно — по 10 дней в каждой половине.

По его словам, премии и иные надбавки обычно выплачиваются вместе с зарплатой за вторую половину месяца. Таким образом, при их наличии итоговая сумма выплат во второй части месяца может быть значительно выше. Этот факт уже не зависит от количества рабочих дней, а определяется исключительно внутренней политикой работодателя и установленной в компании системой оплаты труда.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»

Узнать больше по теме
Оклад: от чего зависит, чем отличается от ставки и кто его назначает
Получая зарплату, мы редко задумываемся о том, из чего она состоит. Многие называют ее ставкой или окладом, хотя последний — только часть ежемесячного дохода работника. При этом от размера оклада могут зависеть все другие надбавки и выплаты. Какие именно, мы перечислим в нашем материале.
Читать дальше