Россиянам пообещали снижение ключевой ставки

По его словам, даже после ухода акционных предложений у россиян сохранится возможность открыть вклад по ставкам, превышающим инфляцию более чем в два раза. В январе 2025 года депозиты на 3−9 месяцев будут доступны примерно под 15% годовых, уверен экономист. Он добавил, что для новых клиентов или покупателей дополнительных продуктов условия могут быть более выгодными.