Россиянам пообещали, что перекосов в выплате зарплаты в декабре не будет

По его словам, Трудовым кодексом установлено, что при совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата зарплаты производится накануне этого дня. Поэтому если дата выплаты зарплаты приходится на период с 31 декабря по 11 января, то она будет выплачена заранее — не позднее 30 декабря, отметил Балынин. В итоге в таком случае мы получим, что в декабре будет три поступления выплат вместо двух, так как одна будет произведена досрочно.