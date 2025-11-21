Россиянам объяснили, за какие долги могут запретить выезд за границу

«Если в отношении должника заведено исполнительное производство, пристав имеет право вынести постановление об ограничении выезда за границу», — отметил Соловьев.
Запрет на выезд применяется при задолженности по налогам, штрафам или коммунальным платежам, превышающей 30 тысяч рублей, уточнил эксперт, а по алиментам или возмещению вреда здоровью — 10 тысяч рублей. Выезд также блокируется для граждан, не исполнивших требование неимущественного характера, например, о восстановлении на работе незаконно уволенного, выселении, вселении, сносе самовольной постройки или передаче ребенка.
Юрист сообщил, что узнать о наличии ограничения можно через портал «Госуслуги», направив запрос в Банк данных исполнительных производств, отслеживая почтовые уведомления и электронную почту или обратившись лично в подразделение ФССП по месту жительства. При этом игнорировать почтовые уведомления от приставов бессмысленно, так как даже в случае их неполучения должник считается надлежаще предупрежденным об ограничении.
После погашения долга и отмены ограничения приставом сведения должны поступить в пограничную службу. Эта процедура требует времени, поэтому проверять наличие задолженностей и решать проблемы с запретами необходимо заблаговременно, до планирования поездки.
