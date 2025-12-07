Россиянам объяснили, работники каких профессий могут выйти на пенсию досрочно

«Например, к ним относятся перечисленные ниже. Мужчины, достигшие возраста 50 лет, женщины, достигшие возраста 45 лет: постоянно проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, проработавшие соответственно не менее 25 и 20 лет в качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков, если они проработали соответственно не менее 10 лет и 7,5 года на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах и имеют страховой стаж соответственно не менее 20 лет и 15 лет», — отметил эксперт.
Кроме того, по его словам, право на досрочную пенсию имеют женщины по достижении возраста 50 лет, если они проработали в качестве трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, других отраслях экономики, а также в качестве машинистов строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин не менее 15 лет и имеют страховой стаж не менее 20 лет.
Также у них появляется такое право, если они проработали не менее 20 лет в текстильной промышленности на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью, подчеркнул собеседник RT.
Ещё, как добавил Балынин, досрочный выход на пенсию положен мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении возраста 50 лет при наличии страхового стажа соответственно не менее 25 и 20 лет, если они проработали на работах с тяжёлыми условиями труда соответственно не менее 12,5 года и 10 лет, в качестве рабочих, мастеров непосредственно на лесозаготовках и лесосплаве, включая обслуживание механизмов и оборудования, соответственно не менее 12,5 года и 10 лет.
Также для реализации права на досрочное назначение страховой пенсии по старости во всех вышеперечисленных случаях у гражданина должно быть не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, заключил Балынин.
Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая объяснила в беседе с RT, в каком возрасте многодетные матери могут выйти на пенсию.