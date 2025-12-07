Россиянам объяснили, работники каких профессий могут выйти на пенсию досрочно

Ещё, как добавил Балынин, досрочный выход на пенсию положен мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении возраста 50 лет при наличии страхового стажа соответственно не менее 25 и 20 лет, если они проработали на работах с тяжёлыми условиями труда соответственно не менее 12,5 года и 10 лет, в качестве рабочих, мастеров непосредственно на лесозаготовках и лесосплаве, включая обслуживание механизмов и оборудования, соответственно не менее 12,5 года и 10 лет.