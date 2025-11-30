Россиянам объяснили порядок компенсации сгоревших советских вкладов

Однако, если часть денег уже была получена раньше, то сумма уменьшается. Гражданам 1945 года рождения и старше, а также их наследникам она выплачивается в трехкратном размере остатка вклада по состоянию на 1 января 1992 года, с теми же оговорками, что и предыдущей категории лиц.