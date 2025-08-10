Россиянам рассказали, когда наступит время на рефинансирование ипотеки

Траншевая ипотека предполагает ее предоставление частями (траншами) в течение определенного периода времени. Как правило, траншей два. Первый заемщику предоставляют до ввода жилья в эксплуатацию. Начисление процентов банк производит только на него, а не на всю сумму кредита, что позволяет заемщику платить вначале небольшие суммы. Второй транш предоставляют на основную сумму кредита обычно после ввода жилья в эксплуатацию.