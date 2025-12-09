Россиянам объяснили, почему резервы нельзя потратить на текущие нужды

Инвестстратег напомнил, что цены на золото могут корректироваться раз в несколько лет, и их снижение после роста последних лет вполне вероятно. Однако Центральный банк России накапливает золото не для спекулятивной прибыли, а для создания твердого обеспечения рубля и рублевой массы. Среди валютных альтернатив у регулятора остаются в основном юани, но он справедливо полагает, что избыточная зависимость от китайской валюты нежелательна.
«Во-первых, это не его задача. Он регулирует денежное обращение и обеспечивает стабильность финансовой системы. За траты отвечает Минфин, и ему всегда приходится балансировать доходы и расходы. Если бы он мог в любой момент прийти к ЦБ и потратить часть резервов, то мы бы очень быстро пришли к двузначной девальвации и гиперинфляции», — отметил Бахтин.
При этом, хотя многие считают разумным направить эти средства на текущие нужды, Банк России не может этого сделать по ряду причин. Одна из ключевых — необходимость иметь резерв на случай возможных экономических проблем. Например, если страна столкнется с глубокой изоляцией и временно не сможет экспортировать нефть, то золотые резервы станут единственным средством для оплаты критического импорта. Это включает стратегически важные товары: продукты питания, семена, технику, медикаменты — все, без чего могла бы возникнуть гуманитарная катастрофа. Работа Центробанка, как подчеркнул Бахтин, заключается в готовности даже к таким небазовым сценариям.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».