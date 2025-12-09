Ричмонд
Россиянам объяснили, почему резервы нельзя потратить на текущие нужды

Золотые резервы Центробанка превысили 300 миллиардов долларов, однако государство не расходует эти средства. Причину такой политики агентству «Прайм» назвал инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Инвестстратег напомнил, что цены на золото могут корректироваться раз в несколько лет, и их снижение после роста последних лет вполне вероятно. Однако Центральный банк России накапливает золото не для спекулятивной прибыли, а для создания твердого обеспечения рубля и рублевой массы. Среди валютных альтернатив у регулятора остаются в основном юани, но он справедливо полагает, что избыточная зависимость от китайской валюты нежелательна.

«Во-первых, это не его задача. Он регулирует денежное обращение и обеспечивает стабильность финансовой системы. За траты отвечает Минфин, и ему всегда приходится балансировать доходы и расходы. Если бы он мог в любой момент прийти к ЦБ и потратить часть резервов, то мы бы очень быстро пришли к двузначной девальвации и гиперинфляции», — отметил Бахтин.

При этом, хотя многие считают разумным направить эти средства на текущие нужды, Банк России не может этого сделать по ряду причин. Одна из ключевых — необходимость иметь резерв на случай возможных экономических проблем. Например, если страна столкнется с глубокой изоляцией и временно не сможет экспортировать нефть, то золотые резервы станут единственным средством для оплаты критического импорта. Это включает стратегически важные товары: продукты питания, семена, технику, медикаменты — все, без чего могла бы возникнуть гуманитарная катастрофа. Работа Центробанка, как подчеркнул Бахтин, заключается в готовности даже к таким небазовым сценариям.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

