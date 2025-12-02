Россиянам объяснили, почему подаренную квартиру могут забрать даже спустя 3 года

Однако риски оспаривания сохраняются и после этого срока, особенно если существуют наследники, супруги или кредиторы, которые могут предъявить свои права на имущество. Основания для оспаривания договора дарения, такие как недееспособность дарителя, мнимая сделка для вывода активов или скрытая продажа, закреплены в Гражданском кодексе РФ.