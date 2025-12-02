Россиянам объяснили, почему подаренную квартиру могут забрать даже спустя 3 года

Как пояснил юрист, распространенное мнение о трехлетнем периоде для изъятия подаренной квартиры связано со сроками исковой давности.
«Для оспоримых сделок действует годичный срок (ст. 181 ГК РФ), для ничтожных — трехлетний, но отсчет зависит от момента, когда лицо узнало о нарушении, и в отдельных случаях общий предел составляет до десяти лет», — отметил Терехин.
Однако риски оспаривания сохраняются и после этого срока, особенно если существуют наследники, супруги или кредиторы, которые могут предъявить свои права на имущество. Основания для оспаривания договора дарения, такие как недееспособность дарителя, мнимая сделка для вывода активов или скрытая продажа, закреплены в Гражданском кодексе РФ.
Юрист сообщил, что наиболее вероятно оспаривание в первые годы, но и позднее эта возможность не исключена. В связи с этим перед покупкой квартиры, которая когда-либо была подарена, необходима тщательная юридическая проверка и взвешенная оценка всех рисков.
