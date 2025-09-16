Россиянам раскрыли, отправит ли ИИ кассиров на стройку

Ранее на Восточном экономическом форуме заместитель министра строительства Никита Стасишин призвал кассиров переходить на работу в строительство.
«Мы ждем на стройках всех кассиров. Поверьте, зарплаты на стройках больше. Коллеги, больше внедряйте цифровых технологий, тогда больше высокооплачиваемых кадров придет в стройку», — говорил чиновник.
«Реализация сценария прямого перетока кадров по схеме “был кассиром, завтра стал проектировщиком” вероятна не более в 1% случаев, или меньше. А именно этих специалистов с высокой квалификацией, профильным образованием не хватает сейчас в отрасли: проектировщиков, инженеров и так далее. То есть вероятность, что ИИ “выгонит всех на стройку” невысока, офисные работники часто не готовы переходить на “физический труд”, даже если он высокооплачиваемый. Влияет и гендерный фактор: 73% работников ретейла — женщины, говорить о массовой утечке на вакансии, где не требуется квалификация или тяжелый физический труд, не приходится из-за гендерного аспекта», — подчеркнул Пищальников.
Как отметил эксперт, применение искусственного интеллекта в розничной торговле способствует оптимизации бизнес-процессов: сокращаются очереди, увеличивается количество обслуженных клиентов, повышается эффективность операций при более низких издержках — роботизированным системам не требуются выплаты по больничным и отпускным.
Дополнительную выгоду от внедрения цифровых технологий получают и сотрудники — рост прибыли компании за счет успешной цифровизации ведет к более четким бизнес-процессам, повышает удобство работы и улучшает условия труда. Вместе с тем, по словам Пищальникова, внедрение ИИ снижает количество вакансий: компании проводят оптимизацию затрат, что приводит к высвобождению персонала. Вице-президент отметил, что развитие онлайн-торговли параллельно формирует новые рабочие места, в частности для операторов колл-центров, специалистов по интернет-продажам и курьеров.
Согласно данным портала «ГородРабот.ру», средняя заработная плата кассира в России в 2025 году составляет 53 064 рубля, а представителей строительных профессий — 123 619 рублей.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».