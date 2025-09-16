Россиянам раскрыли, отправит ли ИИ кассиров на стройку

«Реализация сценария прямого перетока кадров по схеме “был кассиром, завтра стал проектировщиком” вероятна не более в 1% случаев, или меньше. А именно этих специалистов с высокой квалификацией, профильным образованием не хватает сейчас в отрасли: проектировщиков, инженеров и так далее. То есть вероятность, что ИИ “выгонит всех на стройку” невысока, офисные работники часто не готовы переходить на “физический труд”, даже если он высокооплачиваемый. Влияет и гендерный фактор: 73% работников ретейла — женщины, говорить о массовой утечке на вакансии, где не требуется квалификация или тяжелый физический труд, не приходится из-за гендерного аспекта», — подчеркнул Пищальников.