Россиянам объяснили, могут ли уволить за личные разговоры по рабочему телефону

«В соответствии с трудовым законодательством все сотрудники обязаны добросовестно исполнять возложенные на них трудовые обязанности и соблюдать трудовую дисциплину на рабочем месте. При этом рабочее время — это время, в течение которого работник обязан исполнять свои трудовые обязанности, прописанные в трудовом договоре. Личные разговоры по рабочему телефону обычно не входят в трудовые обязанности и не должны оплачиваться работодателем», — отметил Хаминский.