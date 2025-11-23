Ричмонд
Россиянам объяснили, могут ли уволить за личные разговоры по рабочему телефону

Что грозит сотруднику за личные разговоры по рабочему телефону, рассказал RT юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Curated Lifestyle/CC0

«В соответствии с трудовым законодательством все сотрудники обязаны добросовестно исполнять возложенные на них трудовые обязанности и соблюдать трудовую дисциплину на рабочем месте. При этом рабочее время — это время, в течение которого работник обязан исполнять свои трудовые обязанности, прописанные в трудовом договоре. Личные разговоры по рабочему телефону обычно не входят в трудовые обязанности и не должны оплачиваться работодателем», — отметил Хаминский.

По словам юриста, в общем случае единственным временем, когда сотрудники могут решать личные вопросы с помощью личного телефона, является обеденный перерыв. Работодатель вправе самостоятельно запретить или разрешить использование рабочего телефона в личных целях. Соответствующие положения фиксируются в локальных нормативных актах, и сотрудники должны быть ознакомлены с ними при заключении трудового договора.

Если в договоре прямо указано, что служебный телефон предназначен только для рабочих задач, то его использование в личных целях будет считаться дисциплинарным проступком. В случае нарушения установленных запретов на работника может быть наложено дисциплинарное взыскание, вплоть до увольнения.

«Однако увольнение может назначаться лишь в крайних случаях. Например, когда сотрудник ранее уже был привлечен к дисциплинарной ответственности за совершение аналогичного проступка», — подытожил Хаминский.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

