Россиянам объяснили, могут ли уволить за личные разговоры по рабочему телефону

«В соответствии с трудовым законодательством все сотрудники обязаны добросовестно исполнять возложенные на них трудовые обязанности и соблюдать трудовую дисциплину на рабочем месте. При этом рабочее время — это время, в течение которого работник обязан исполнять свои трудовые обязанности, прописанные в трудовом договоре. Личные разговоры по рабочему телефону обычно не входят в трудовые обязанности и не должны оплачиваться работодателем», — отметил Хаминский.
По словам юриста, в общем случае единственным временем, когда сотрудники могут решать личные вопросы с помощью личного телефона, является обеденный перерыв. Работодатель вправе самостоятельно запретить или разрешить использование рабочего телефона в личных целях. Соответствующие положения фиксируются в локальных нормативных актах, и сотрудники должны быть ознакомлены с ними при заключении трудового договора.
Если в договоре прямо указано, что служебный телефон предназначен только для рабочих задач, то его использование в личных целях будет считаться дисциплинарным проступком. В случае нарушения установленных запретов на работника может быть наложено дисциплинарное взыскание, вплоть до увольнения.
«Однако увольнение может назначаться лишь в крайних случаях. Например, когда сотрудник ранее уже был привлечен к дисциплинарной ответственности за совершение аналогичного проступка», — подытожил Хаминский.
