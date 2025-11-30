Ричмонд
Россиянам объяснили, кто имеет право на получение пособия по безработице

В феврале 2026 года пособия по безработице будут проиндексированы на 6,8%: максимальная сумма выплаты достигнет примерно 16 тыс. рублей, а минимальная — 1884 рублей, рассказал в беседе с RT доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Источник: Reuters

«Жители Крайнего Севера и приравненных территорий получат пособие в большем размере, поскольку суммы определяются с учётом районного коэффициента», — подчеркнул он.

По словам Виноградова, официальный статус безработного, дающий право на получение государственной помощи, присваивается по решению службы занятости гражданам, соответствующим определённым критериям: не имеют доходов от трудовой деятельности, ищут работу и готовы к ней приступить.

«Служба занятости должна подобрать и предложить безработному подходящую работу. При этом подходящей будет не любая работа, а та, которая соответствует квалификации соискателя, условиям предыдущей занятости, состоянию здоровья и транспортной доступности вакансии. Общий период предоставления пособия для большинства безработных составляет от трёх до шести месяцев в течение 12-месячного периода. При этом студенты дневных отделений, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане исключаются из числа потенциальных получателей пособия, поскольку признаются занятыми», — предупредил юрист.

Отмечается, что размер материальной поддержки напрямую зависит от обстоятельств увольнения и продолжительности работы.

«На максимальные выплаты могут рассчитывать граждане, уволенные не по своей вине, при наличии хотя бы 26 недель стажа за последний год. Пособие рассчитывается как процент от среднего заработка: 75% в первые три месяца и 60% в последующие три месяца, но не более установленного законом предела», — добавил он.

Совсем другая ситуация у тех, кого уволили за прогулы или другие нарушения трудовой дисциплины, рассказал специалист.

«Им положена минимальная выплата, как и тем, кто долго не работал или вообще не имеет трудового стажа. Срок предоставления пособия для них не превысит трёх месяцев», — пояснил профессор.

Особые условия предусмотрены для льготных категорий, напомнил он.

«Люди предпенсионного возраста могут получать выплату целый год вместо обычных шести месяцев. Дети-сироты в возрасте до 23 лет, впервые обращающиеся в службу занятости, получают максимальный размер пособия на весь шестимесячный период безработицы», — заявил собеседник RT.

Отмечается, что подать заявление на получение статуса безработного можно через портал «Работа России» или личное обращение в центр занятости.

«После регистрации безработный обязан соблюдать установленные правила — регулярно посещать центр занятости, рассматривать предлагаемые вакансии и проходить собеседования с работодателями. Невыполнение этих требований может привести к приостановке или прекращению выплаты пособия», — заключил Виноградов.

Ранее сообщалось, что россиян в 2026 году ждёт плановое повышение большинства социальных выплат.

