Россиянам объяснили, кто имеет право на получение пособия по безработице

«Жители Крайнего Севера и приравненных территорий получат пособие в большем размере, поскольку суммы определяются с учётом районного коэффициента», — подчеркнул он.
По словам Виноградова, официальный статус безработного, дающий право на получение государственной помощи, присваивается по решению службы занятости гражданам, соответствующим определённым критериям: не имеют доходов от трудовой деятельности, ищут работу и готовы к ней приступить.
«Служба занятости должна подобрать и предложить безработному подходящую работу. При этом подходящей будет не любая работа, а та, которая соответствует квалификации соискателя, условиям предыдущей занятости, состоянию здоровья и транспортной доступности вакансии. Общий период предоставления пособия для большинства безработных составляет от трёх до шести месяцев в течение 12-месячного периода. При этом студенты дневных отделений, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане исключаются из числа потенциальных получателей пособия, поскольку признаются занятыми», — предупредил юрист.
Отмечается, что размер материальной поддержки напрямую зависит от обстоятельств увольнения и продолжительности работы.
«На максимальные выплаты могут рассчитывать граждане, уволенные не по своей вине, при наличии хотя бы 26 недель стажа за последний год. Пособие рассчитывается как процент от среднего заработка: 75% в первые три месяца и 60% в последующие три месяца, но не более установленного законом предела», — добавил он.
Совсем другая ситуация у тех, кого уволили за прогулы или другие нарушения трудовой дисциплины, рассказал специалист.
«Им положена минимальная выплата, как и тем, кто долго не работал или вообще не имеет трудового стажа. Срок предоставления пособия для них не превысит трёх месяцев», — пояснил профессор.
Особые условия предусмотрены для льготных категорий, напомнил он.
«Люди предпенсионного возраста могут получать выплату целый год вместо обычных шести месяцев. Дети-сироты в возрасте до 23 лет, впервые обращающиеся в службу занятости, получают максимальный размер пособия на весь шестимесячный период безработицы», — заявил собеседник RT.
Отмечается, что подать заявление на получение статуса безработного можно через портал «Работа России» или личное обращение в центр занятости.
«После регистрации безработный обязан соблюдать установленные правила — регулярно посещать центр занятости, рассматривать предлагаемые вакансии и проходить собеседования с работодателями. Невыполнение этих требований может привести к приостановке или прекращению выплаты пособия», — заключил Виноградов.
Ранее сообщалось, что россиян в 2026 году ждёт плановое повышение большинства социальных выплат.