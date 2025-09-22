Россиянам объяснили, кому положена компенсация за ремонт жилья

«В России уже несколько лет действует система обязательных взносов в фонд капремонта. Но не все граждане должны платить эту сумму в полном объёме. Пенсионеры старше 70 лет могут рассчитывать на возмещение половины взноса, а достигшие 80 лет освобождаются от него полностью. Аналогичные льготы действуют для инвалидов I и II группы, а также семей с детьми-инвалидами», — добавил он.