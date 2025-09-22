Россиянам объяснили, кому положена компенсация за ремонт жилья

Об этом RT рассказал строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Фёдор Васильев.
«Если дом или квартира оказались повреждены из-за природной катастрофы или чрезвычайного происшествия, собственники имеют право на государственные выплаты. Размер поддержки зависит от площади жилья и характера ущерба: в случае необходимости капитального ремонта пострадавшему компенсируется стоимость восстановительных работ, рассчитанная по установленным нормативам», — добавил специалист.
По его словам, для оформления положено дождаться обследования комиссии, которая фиксирует ущерб и составляет акт.
«После этого владелец жилья подаёт заявление в МФЦ или через портал “Госуслуги”, прикладывает документы на собственность и реквизиты счёта. На основании этих данных государство перечисляет средства, либо полностью, либо частично покрывающие восстановление», — объяснил эксперт.
Отмечается, что существует и другой вид компенсации, связанный с капитальным ремонтом многоквартирных домов.
«В России уже несколько лет действует система обязательных взносов в фонд капремонта. Но не все граждане должны платить эту сумму в полном объёме. Пенсионеры старше 70 лет могут рассчитывать на возмещение половины взноса, а достигшие 80 лет освобождаются от него полностью. Аналогичные льготы действуют для инвалидов I и II группы, а также семей с детьми-инвалидами», — добавил он.
По словам Васильева, чтобы воспользоваться правом, необходимо обратиться в органы социальной защиты или МФЦ, предъявить паспорт, документы на жильё и квитанции об оплате.
«В ряде регионов действуют дополнительные условия, например требование, чтобы пенсионер проживал один или только с неработающими пенсионерами. Компенсация перечисляется после фактической оплаты — деньги возвращаются либо на счёт заявителя, либо напрямую уменьшают последующие начисления», — рассказал специалист.
Особое направление — приспособление жилья для инвалидов, напомнил собеседник RT.
«Здесь речь идёт не просто о ремонте, а о целевых работах, связанных с установкой пандусов, поручней, расширением дверных проёмов или изменением санузла. Эти меры финансируются за счёт федерального и регионального бюджета. Процедура предполагает обследование квартиры комиссией, составление акта и утверждение перечня необходимых изменений. После этого гражданину либо выделяются средства заранее, либо компенсируются уже понесённые расходы», — заключил он.
