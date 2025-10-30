Россиянам объяснили, когда требуется письменное согласие при работе в праздники

«Без его согласия работника могут привлечь к выполнению обязанностей, например, для предотвращения катастрофы, производственной аварии, для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя», — отметил Хаминский.
Он пояснил, что привлечение к работе в выходные и праздничные дни инвалидов и женщин с детьми до трёх лет допускается лишь при отсутствии медицинских противопоказаний.
По его словам, эти категории работников должны быть под подпись ознакомлены со своим правом отказаться от такой работы.
