Россиянам объяснили, когда требуется письменное согласие при работе в праздники

Привлечь сотрудника к работе в выходные можно только с его письменного согласия. Это правило действует для срочных непредвиденных работ, важных для будущей работы организации. Об этом рассказал RT юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.