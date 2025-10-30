Ричмонд
Россиянам объяснили, когда требуется письменное согласие при работе в праздники

Привлечь сотрудника к работе в выходные можно только с его письменного согласия. Это правило действует для срочных непредвиденных работ, важных для будущей работы организации. Об этом рассказал RT юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Без его согласия работника могут привлечь к выполнению обязанностей, например, для предотвращения катастрофы, производственной аварии, для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя», — отметил Хаминский.

Он пояснил, что привлечение к работе в выходные и праздничные дни инвалидов и женщин с детьми до трёх лет допускается лишь при отсутствии медицинских противопоказаний.

По его словам, эти категории работников должны быть под подпись ознакомлены со своим правом отказаться от такой работы.

