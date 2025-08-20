Россиянам объяснили, когда покупать пенсионные баллы невыгодно

Покупать баллы целесообразно только тем гражданам, которым не хватает стажа или ИПК для назначения пенсии по старости. Если у гражданина соблюдены базовые условия (есть стаж 15 лет и ИПК составляет 30 баллов), то докупать баллы нет смысла. Также невозможно купить баллы для увеличения размера пособия тем, кому уже назначена пенсия.