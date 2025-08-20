Россиянам объяснили, когда покупать пенсионные баллы невыгодно

Стоимость пенсионного коэффициента устанавливается на федеральном уровне. Показатель зависит от минимального размера страховых взносов. Так, в 2025 году за пенсионный балл придется заплатить минимум 59 241,6 рубля. За эту сумму начислят 0,975 балла за 1 год стажа. Чтобы купить ровно один балл, нужно внести на счет 60 450 рублей.
Купить баллы возможно, заключив договор с Соцфондом. Это можно сделать онлайн: через сайт СФР или через Госуслуги. Также есть вариант лично обратиться в офис СФР с паспортом и на месте подписать документы.
Покупать баллы целесообразно только тем гражданам, которым не хватает стажа или ИПК для назначения пенсии по старости. Если у гражданина соблюдены базовые условия (есть стаж 15 лет и ИПК составляет 30 баллов), то докупать баллы нет смысла. Также невозможно купить баллы для увеличения размера пособия тем, кому уже назначена пенсия.
Информация о количестве баллов хранится на индивидуальном лицевом счете. Проверить счет можно онлайн через «Госуслуги», а также в Социальном фонде в личном кабинете или отделении.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».