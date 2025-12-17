Россиянам объяснили, когда доллар снова будет стоить около 100 рублей

Пырьева сообщила, что основными факторами, которые завершат цикл укрепления рубля в 2025 году, станут планомерное смягчение денежно-кредитной политики Банка России и последующее снижение привлекательности рублевых активов.
Это, в свою очередь, активизирует потребительский спрос и восстановление импорта, увеличив спрос на валюту. Одновременно слабая динамика цен на нефть сузит экспортные притоки валюты в страну, а в сочетании со снижением ключевой ставки это отразится в сокращении объема продаж экспортной выручки. Дополнительные объемы предложения валюты также сократятся из-за отмены требования об обязательной продаже валютной выручки.
Кроме того, объем предложения валюты на внутреннем рынке будет уменьшен за счет сокращения чистых продаж со стороны Банка России и Минфина в рамках зеркалирования использования средств Фонда национального благосостояния с 2026 года.
«В зависимости от обстоятельств во внешнем контуре и геополитического положения мы ожидаем движение рубля в направлении 90−100 рублей за доллар США», — отметила аналитик.
Сценарий, приближающий курс к нижней границе диапазона, предполагает улучшение геополитической обстановки, включая достижение мирного соглашения с Украиной, восстановление международных связей, снижение давления на российский экспорт и приток зарубежного капитала. Однако в этом случае по мере открытия рынков может произойти отток капитала из России, что окажет на рубль встречное давление.
Сценарий, ведущий к верхней границе диапазона, является негативным и включает ухудшение геополитической ситуации, усиление санкционного режима и дальнейшее увеличение давления на российский экспорт, заключила она.
