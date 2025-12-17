Ричмонд
Россиянам объяснили, когда доллар снова будет стоить около 100 рублей

Курс рубля в 2026 году перейдет к умеренному ослаблению, ожидаемый диапазон — 90−100 рублей за доллар. В каких случаях курс окажется на верхней или нижней границе, рассказала агентству «Прайм» рассказала глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail

Пырьева сообщила, что основными факторами, которые завершат цикл укрепления рубля в 2025 году, станут планомерное смягчение денежно-кредитной политики Банка России и последующее снижение привлекательности рублевых активов.

Это, в свою очередь, активизирует потребительский спрос и восстановление импорта, увеличив спрос на валюту. Одновременно слабая динамика цен на нефть сузит экспортные притоки валюты в страну, а в сочетании со снижением ключевой ставки это отразится в сокращении объема продаж экспортной выручки. Дополнительные объемы предложения валюты также сократятся из-за отмены требования об обязательной продаже валютной выручки.

Кроме того, объем предложения валюты на внутреннем рынке будет уменьшен за счет сокращения чистых продаж со стороны Банка России и Минфина в рамках зеркалирования использования средств Фонда национального благосостояния с 2026 года.

«В зависимости от обстоятельств во внешнем контуре и геополитического положения мы ожидаем движение рубля в направлении 90−100 рублей за доллар США», — отметила аналитик.

Сценарий, приближающий курс к нижней границе диапазона, предполагает улучшение геополитической обстановки, включая достижение мирного соглашения с Украиной, восстановление международных связей, снижение давления на российский экспорт и приток зарубежного капитала. Однако в этом случае по мере открытия рынков может произойти отток капитала из России, что окажет на рубль встречное давление.

Сценарий, ведущий к верхней границе диапазона, является негативным и включает ухудшение геополитической ситуации, усиление санкционного режима и дальнейшее увеличение давления на российский экспорт, заключила она.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

