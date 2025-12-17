Россиянам объяснили, когда доллар снова будет стоить около 100 рублей

Узнать больше по теме

Брокер: кто это и как им стать

В современном финансовом мире брокеры играют ключевую роль в обеспечении доступа инвесторов к различным биржам и инструментам. В этой статье мы подробно рассмотрим, кто такие брокеры, какие они выполняют функции и чем отличаются от других участников рынка.