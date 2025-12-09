Какие операции с кешбэком могут быть признаны мошенническими

«Избегайте ситуаций, когда вы переводите деньги между своими же счетами исключительно ради получения кешбэка, и не смешивайте личные траты со служебными расходами. Для минимизации рисков ошибочной блокировки лучше избегать транзакций, которые могут быть истолкованы как связанные между собой. Банки отслеживают структуру трат, и чрезмерное использование категорий с повышенным кешбэком может быть расценено как недобросовестное поведение», — подытожил юрист.