Какие операции с кешбэком могут быть признаны мошенническими

«К схемам неправомерного получения кешбэка относится совершение фиктивных покупок. Это может быть приобретение товаров с последующим возвратом, организация лжеоплат через платёжные терминалы или использование собственных онлайн-касс для имитации торговых операций. Подобные действия подпадают под признаки мошенничества согласно ст. 159 Уголовного кодекса России, и банки рассматривают такие случаи как преднамеренное причинение убытков финансовой организации», — отметил Виноградов.
По его словам, банковские алгоритмы выявляют подозрительные операции по ряду параметров. К таким признакам относится высокая частота платежей за короткое время, регулярные операции на одинаковые суммы, а также покупки в одних и тех же торговых точках с подозрительной периодичностью.
Особое внимание уделяется платежам, при которых средства поступают на счета компаний, связанных с владельцем карты или его близкими родственниками. Параллельно система отслеживает резкие изменения в поведении клиента, например, необычно крупные переводы или регулярное снятие наличных.
«Избегайте ситуаций, когда вы переводите деньги между своими же счетами исключительно ради получения кешбэка, и не смешивайте личные траты со служебными расходами. Для минимизации рисков ошибочной блокировки лучше избегать транзакций, которые могут быть истолкованы как связанные между собой. Банки отслеживают структуру трат, и чрезмерное использование категорий с повышенным кешбэком может быть расценено как недобросовестное поведение», — подытожил юрист.
