Какие операции с кешбэком могут быть признаны мошенническими

Кешбэк основан на добросовестности клиента и банка. Нарушением становится умышленное искажение фактов сделки для незаконной прибыли. Подобные действия квалифицируют как недобросовестность или мошенничество, пояснил RT доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Freepik

«К схемам неправомерного получения кешбэка относится совершение фиктивных покупок. Это может быть приобретение товаров с последующим возвратом, организация лжеоплат через платёжные терминалы или использование собственных онлайн-касс для имитации торговых операций. Подобные действия подпадают под признаки мошенничества согласно ст. 159 Уголовного кодекса России, и банки рассматривают такие случаи как преднамеренное причинение убытков финансовой организации», — отметил Виноградов.

По его словам, банковские алгоритмы выявляют подозрительные операции по ряду параметров. К таким признакам относится высокая частота платежей за короткое время, регулярные операции на одинаковые суммы, а также покупки в одних и тех же торговых точках с подозрительной периодичностью.

Особое внимание уделяется платежам, при которых средства поступают на счета компаний, связанных с владельцем карты или его близкими родственниками. Параллельно система отслеживает резкие изменения в поведении клиента, например, необычно крупные переводы или регулярное снятие наличных.

«Избегайте ситуаций, когда вы переводите деньги между своими же счетами исключительно ради получения кешбэка, и не смешивайте личные траты со служебными расходами. Для минимизации рисков ошибочной блокировки лучше избегать транзакций, которые могут быть истолкованы как связанные между собой. Банки отслеживают структуру трат, и чрезмерное использование категорий с повышенным кешбэком может быть расценено как недобросовестное поведение», — подытожил юрист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

