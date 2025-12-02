Россиянам объяснили, как выбраться из долговой ямы

Для заемщиков с постоянным заработком актуальным решением становится реструктуризация — изменение условий кредитного договора, позволяющее снизить месячную нагрузку при увеличении срока выплат. Специалисты рекомендуют не затягивать с обращением к кредитору и честно сообщать о своих финансовых трудностях: это увеличивает шансы договориться на выгодных условиях. При наличии ликвидного имущества (автомобиль, техника, недвижимость) специалисты советуют рассмотреть его продажу. Это может помочь быстро сократить долг и избежать дополнительных судебных издержек.