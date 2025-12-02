Россиянам объяснили, как выбраться из долговой ямы

В группе риска, по данным ЦБ, остаются граждане с низким или нестабильным доходом, активно пользующиеся микрокредитами. Очередные просрочки и штрафы приводят к быстрому увеличению общей задолженности. Ситуацию усугубляет тот факт, что по мере накопления долгов микрофинансовые организации (МФО) начинают отказывать в новых займах: ужесточаются лимиты по рискам, увеличивается контроль над долговой нагрузкой заемщиков.
Почему МФО ограничивают выдачу кредитов должникам
На начальном этапе банки и МФО допускают небольшие просрочки, однако длительный рост задолженности приводит к судебным искам и исполнительному производству. Новые требования с 2024 года — МФО могут выдавать ограниченное число займов клиентам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 50%. После выбора лимита даже надежные заемщики получают отказы.
Реструктуризация долга — первый шаг к решению проблемы
Для заемщиков с постоянным заработком актуальным решением становится реструктуризация — изменение условий кредитного договора, позволяющее снизить месячную нагрузку при увеличении срока выплат. Специалисты рекомендуют не затягивать с обращением к кредитору и честно сообщать о своих финансовых трудностях: это увеличивает шансы договориться на выгодных условиях. При наличии ликвидного имущества (автомобиль, техника, недвижимость) специалисты советуют рассмотреть его продажу. Это может помочь быстро сократить долг и избежать дополнительных судебных издержек.
Банкротство — крайняя мера для списания долга
Если сумма долгов превышает 500 тысяч рублей, а просрочка длится более трех месяцев, возможен вариант банкротства. Эта процедура существенно ухудшает финансовую репутацию, однако является законным способом полного списания долгов. Перед ее началом рекомендуется собрать полную финансовую информацию и изучить свою кредитную историю для оценки масштаба обязательств.
Как грамотно управлять микрозаймами и снизить долговую нагрузку
Аналитики советуют оформлять микрозаймы только в случае крайней необходимости — для оплаты коммунальных услуг, неотложного лечения и других первоочередных нужд. При выборе суммы займа и срока возврата рекомендуется трезво оценивать свои возможности, запрашивать ровно ту сумму, которая требуется для решения наиболее срочных финансовых вопросов.
Специалисты подчеркивают важность планирования возврата долга: заемщикам настоятельно советуют включать платежи по микрокредитам в свой личный бюджет, внимательно анализировать реальные доходы и обязательные расходы. Особое внимание рекомендуется уделять проверке микрофинансовых организаций в реестре Банка России, чтобы избежать сотрудничества с нелегальными кредиторами и минимизировать риски.
Еще один совет — регулярно вести учет личных расходов для выявления статей, по которым возможна экономия и снижение долговой нагрузки. Согласно новым законодательным правилам, заемщикам предоставляется «период охлаждения» — время для принятия взвешенного решения, что помогает избежать импульсивного оформления новых займов. Среди альтернативных мер называют обращение за государственными пособиями, использование программ поддержки и реструктуризацию долгов через банки, не советуя брать новые микрокредиты для погашения уже существующих обязательств.
