Россиянам объяснили, как проверить наличие взятых мошенниками на их имя кредитов

Россияне могут проверить наличие взятых на их имя мошенниками кредитов и займов при помощи бюро кредитных историй (БКИ). Об этом в беседе с RT сообщил адвокат МКА «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин.

Источник: Российская газета

БКИ, напомнил он, «формируют, обрабатывают, хранят и предоставляют данные о кредитных историях граждан и организаций».

Для того чтобы узнать, в каком бюро хранится информация, россиянин может направить запрос в Центральный каталог кредитных историй. Сделать это можно на портале «Госуслуги» или сайте Центробанка.

Получив данные, следует зайти на сайт конкретного БКИ и уже там оставить запрос на предоставление кредитной истории. Специалисты организации в ответ пришлют отчет, где будет прописан каждый взятый кредит.

Однако, подчеркнул Пашин, бесплатно получить такую информацию возможно лишь два раза в год.

Ранее стало известно, что мошенников, которые действуют якобы от имени банков и государственных сервисов, выдают особые фразы.

