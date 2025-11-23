Россиянам объяснили, как проверить наличие взятых мошенниками на их имя кредитов

БКИ, напомнил он, «формируют, обрабатывают, хранят и предоставляют данные о кредитных историях граждан и организаций».
Для того чтобы узнать, в каком бюро хранится информация, россиянин может направить запрос в Центральный каталог кредитных историй. Сделать это можно на портале «Госуслуги» или сайте Центробанка.
Получив данные, следует зайти на сайт конкретного БКИ и уже там оставить запрос на предоставление кредитной истории. Специалисты организации в ответ пришлют отчет, где будет прописан каждый взятый кредит.
Однако, подчеркнул Пашин, бесплатно получить такую информацию возможно лишь два раза в год.
Ранее стало известно, что мошенников, которые действуют якобы от имени банков и государственных сервисов, выдают особые фразы.