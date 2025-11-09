Ричмонд
Россиянам объяснили, как поступить со вкладами в ноябре

Российским домохозяйствам стоит пересмотреть свои сбережения, заявила в интервью агентству «Прайм» и. о. заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Shutterstock

Эксперт сообщила, что оптимальным периодом для пересмотра структуры депозитного портфеля, поскольку российские банки традиционно начинают предлагать в этом месяце сезонные программы с повышенными ставками и бонусами.

«Вместе с тем, импульсивное реагирование на маркетинговые предложения может привести к снижению совокупной доходности портфеля, если вкладчик преждевременно закрывает действующие депозиты, теряя накопленные проценты. Участие в таких акциях имеет смысл лишь при наличии свободных средств и четко рассчитанного горизонта вложений», — заявила она.

Эти предложения связаны с краткосрочной потребностью банков в ликвидности для подготовки к новогоднему периоду повышенных расходов. Для вкладчиков такие рыночные колебания создают так называемое окно возможностей. При принятии финансового решения необходимо учитывать уровень инфляции, налоговую нагрузку, ликвидность активов и диверсификацию вложений, так как без учета этих факторов планирование вкладов нецелесообразно.

В целом, по словам финансиста, в условиях сохранения высокой ключевой ставки, планирование денежных потоков и оптимизация структуры сбережений являются важным элементом управления финансами, который напрямую влияет на финансовую устойчивость домохозяйств.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

