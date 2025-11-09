Россиянам объяснили, как поступить со вкладами в ноябре

Эти предложения связаны с краткосрочной потребностью банков в ликвидности для подготовки к новогоднему периоду повышенных расходов. Для вкладчиков такие рыночные колебания создают так называемое окно возможностей. При принятии финансового решения необходимо учитывать уровень инфляции, налоговую нагрузку, ликвидность активов и диверсификацию вложений, так как без учета этих факторов планирование вкладов нецелесообразно.