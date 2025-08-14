Ричмонд
Россиянам объяснили, как отразится на них изменение расчета среднего заработка

С сентября 2025 года в России вступят в силу обновленные правила расчета среднего заработка, которые будут применяться до осени 2031 года. Об этом сообщила сенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова в комментарии RT.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

По словам сенатора, при расчете выходного пособия теперь будут учитываться не только премиальные выплаты, но и все остальные виды денежных вознаграждений. Это приведет к увеличению конечных сумм, которые будут получать работники. Для определения размера пособия вводится новая формула: дневной средний заработок умножается на среднее число рабочих дней в месяце. В случае сменного или индивидуального графика применяется средний часовой заработок, умноженный на среднее число рабочих часов в месяце.

В то же время порядок расчета отпускных и компенсаций за неиспользованный отпуск остается без изменений.

«Через сумму зарплаты за последние 12 месяцев, деленную на 12 и на фиксированные 29,3 календарного дня. Эти изменения призваны сделать выплаты более честными и прозрачными. Благодаря новым расчетным правилам и общей тенденции роста доходов сотрудники смогут получать крупнее отпускные, выходные и прочие выплаты, особенно те, чей заработок сильно зависит от премий и бонусов», — заключила сенатор.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Доход: основные виды и особенности
Учет денежных и нематериальных ресурсов — основа для принятия финансовых решений, планирования бюджета и инвестирования. Рассказываем, что такое доход, какие бывают виды и источники поступлений, а также какие активы нельзя отнести к доходам.
Читать дальше