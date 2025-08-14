Россиянам объяснили, как отразится на них изменение расчета среднего заработка

По словам сенатора, при расчете выходного пособия теперь будут учитываться не только премиальные выплаты, но и все остальные виды денежных вознаграждений. Это приведет к увеличению конечных сумм, которые будут получать работники. Для определения размера пособия вводится новая формула: дневной средний заработок умножается на среднее число рабочих дней в месяце. В случае сменного или индивидуального графика применяется средний часовой заработок, умноженный на среднее число рабочих часов в месяце.