Россиянам объяснили, как отличить настоящего сотрудника газовой службы от самозванца

В 2024 году размер штрафов за недопуск специалистов в квартиру был увеличен в пять раз и составляет от 5 до 10 тыс. руб. Аналогичные меры предусмотрены за самовольную замену газового оборудования или уклонение от заключения договора на техническое обслуживание. Также введены штрафы для газовых организаций — за нарушение сроков, качества и периодичности обслуживания: для должностных лиц — 25−100 тыс. руб., для юридических лиц — 200−500 тыс. руб. Запрещено проведение работ организациями и специалистами без соответствующих разрешительных документов, за подобные нарушения предусмотрены такие же штрафы плюс взыскание с физических лиц — 5−10 тыс. руб.