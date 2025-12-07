Россиянам объяснили, как отличить настоящего сотрудника газовой службы от самозванца

Техническое обслуживание газового оборудования в жилых домах проводится ежегодно. Информация о дате проведения работ заранее размещается на входах в подъезды. В случае отказа жильцов предоставить доступ в квартиру, слесарь оформляет акт недопуска при участии двух независимых свидетелей. На следующий день газовая служба отправляет уведомление о повторной попытке технического обслуживания, которая назначается через 25 календарных дней, заказным письмом.
Если жильцы вновь не обеспечивают доступ, процедура повторяется: оформляется второй акт и отправляется уведомление с предложением согласовать удобную дату обслуживания в течение семи дней с момента получения письма. О выбранной дате необходимо уведомить газовую службу. При повторном отсутствии жильцов оформляется третий акт недопуска. Через 12 дней с этого момента газовая организация формирует пакет документов для привлечения собственника к административной ответственности по статье 9.23 КоАП РФ. Помимо этого, предусмотрено право приостановки подачи газа в квартиру, а при невозможности — отключение газа во всем подъезде.
В 2024 году размер штрафов за недопуск специалистов в квартиру был увеличен в пять раз и составляет от 5 до 10 тыс. руб. Аналогичные меры предусмотрены за самовольную замену газового оборудования или уклонение от заключения договора на техническое обслуживание. Также введены штрафы для газовых организаций — за нарушение сроков, качества и периодичности обслуживания: для должностных лиц — 25−100 тыс. руб., для юридических лиц — 200−500 тыс. руб. Запрещено проведение работ организациями и специалистами без соответствующих разрешительных документов, за подобные нарушения предусмотрены такие же штрафы плюс взыскание с физических лиц — 5−10 тыс. руб.
В отрасли сохраняется вопрос прозрачности процедуры фиксации недопуска: имеются случаи, когда специалисты могли оформить акт, не попытавшись попасть в квартиру, что связано как с нехваткой кадров, так и с особенностями системы оплаты труда. Одновременно отмечается, что жильцы нередко вынуждены ожидать специалистов целый день, поскольку визит может не состояться даже в подтверждённую дату.
Урегулировать данные вопросы призван законопроект, готовящийся ко второму чтению в Госдуме. Согласно документу, в случае неоднократного недопуска газовые службы смогут обращаться в суд, и по прошествии 12 дней с момента решения суда получать доступ в квартиру в принудительном порядке. Готовящийся подзаконный акт, как ожидается, даст определение понятию «недопуск», пропишет обязанности по информированию жителей о визитах и укажет уважительные причины, освобождающие жильцов от штрафных санкций при их отсутствии.
Вопрос идентификации представителей газовых служб также остается актуальным. Эксперты отмечают, что единственный верный способ проверить полномочия — связаться с управляющей компанией либо с государственной жилинспекцией для уточнения плановых дат проверок. Официальные организации осуществляют посещения только в рамках ежегодного технического обслуживания или по вызову собственника при обнаружении запаха газа или необходимости замены оборудования.
