Россиянам объяснили, как оценить надежность застройщика

«Первое, с чего стоит начать, — это репутация компании и предыдущие проекты. Хорошо, если застройщик работает на рынке более пяти лет и смог полностью пройти все этапы проекта. Еще лучше, если застройщик сдал хотя бы один проект в вашем регионе, поскольку везде есть свои тонкости, которые могут осложнять реализацию проектов. Также я считаю риском, когда застройщик выходит на рынок с проектом бизнес- или премиум-класса, когда ранее он строил эконом или комфорт», — отметил Зубик.
Он выделил несколько ключевых аспектов для проверки надежности застройщика. Прежде всего, стоит изучить предыдущие проекты компании и отзывы покупателей в сети, а также пообщаться с собственниками в чатах жилых комплексов. Это позволяет узнать, соблюдались ли сроки сдачи объектов и насколько обещания застройщика соответствуют реальности. При этом важно понимать, что продающая организация не всегда является реальной строительной компанией.
Во-вторых, необходимо проверить текущее состояние компании через ее ИНН или ОГРН. Эти реквизиты обычно указаны на сайте застройщика или в проектной декларации. Полученная выписка из ЕГРЮЛ покажет, не находится ли компания в стадии ликвидации или банкротства. Руководителем не должен числиться конкурсный управляющий, а коды ОКВЭД должны относиться к строительной деятельности.
Третьим важным маркером, по его словам, является реалистичность заявленных сроков строительства. Следует ориентироваться на дату передачи ключей, указанную в договоре долевого участия, а не на рекламные обещания. Эта дата должна соотноситься с типом дома, сложностью проекта и текущей стадией работ. Посещение строительной площадки помогает оценить реальный прогресс — если застройщик обещает сдать объект через год, а монолитные работы еще не завершены, это может сигнализировать о будущих задержках.
Четвертый аспект — судебная и финансовая история застройщика. Даже при работе через эскроу-счета банкротство компании создает серьезные проблемы для дольщиков. Проверить наличие судебных споров можно на сайтах арбитражных судов — регулярные суды с подрядчиками, банками или прокуратурой обычно свидетельствуют о системных проблемах в деятельности застройщика.
«И, наконец, пятый маркер надежного застройщика — это прозрачность сделки: вся сумма должна идти на эскроу-счет сразу после оплаты договора долевого участия. Внимательно стоит читать и сам ДДУ: в нем не должно быть скрытых штрафов за переуступку, условий, ограничивающих выплату неустойки за просрочку, или двусмысленных формулировок о сроках передачи квартиры. Я всегда рекомендую показать ДДУ юристу, специализирующемуся на рынке недвижимости», — заключил Зубик.
