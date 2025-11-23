Россиянам объяснили, как оценить надежность застройщика

Узнать больше по теме

ИНН: все, что нужно знать о номере налогоплательщика

Даже если вы не знаете свой ИНН, это не значит, что его нет. Налоговая служба России ведет учет всех налогоплательщиков, проживающих на территории РФ. В любой момент у вас могут запросить идентификационный налоговый номер. Например, при приеме на работу или заключении сделки. Мы расскажем, как быстро узнать свой ИНН, а также о том, где и как получить его на руки.