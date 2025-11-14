Россиянам объяснили, как не попасть под блокировку переводов из-за новых правил

По его словам, ни в коем случае нельзя следовать инструкциям из неожиданных звонков или СМС, которые якобы «помогут разблокировать» перевод, так как это может быть уловкой мошенников, использующих ситуацию. Клиенту нужно быть готовым оперативно предоставить документальное подтверждение экономической сути и легальности операции, предупредил финансист. По его словам, это могут быть: договоры, счета, инвойсы, объяснительные записки о целях перевода (например, покупка автомобиля, возврат долга). Главное — проявить добросовестность и предоставить банку запрашиваемые сведения в максимально короткие сроки, уверен эксперт.