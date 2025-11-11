Россиянам объяснили, как цифровой рубль повлияет на деньги в стране

Денежная масса представляет собой совокупность всех денег, находящихся в обращении в экономике страны, и рассчитывается Банком России по официальной статистике без разделения на наличные и безналичные средства. Появление цифрового рубля как альтернативной формы национальной валюты не изменяет общий объем денежной массы, поскольку он является лишь новой формой существования денег.
Со слов Главиной, цифровой рубль способен повлиять на внутреннюю структуру денежной массы, изменив баланс между наличными и безналичными средствами. В настоящее время в России обращаются три равнозначные формы рубля: наличные (бумажные и металлические), безналичные (электронные записи на банковских счетах) и цифровые. Согласно данным тестирования, к 2030 году цифровой рубль может сократить долю наличного обращения на 5−10%, что соответствует текущему уровню около 10%, который уже ниже среднего показателя развитых стран. При этом общий объем денежной массы не сократится — произойдет лишь перераспределение средств в цифровую форму.
«Представьте, что у вас есть 100 рублей. Вы можете держать их в виде наличных, на карте или в цифровом рубле. В любом случае, это всё те же 100 рублей, просто в разной форме», — отметила экономист.
На постоянный рост денежной массы, в свою очередь, влияют другие факторы, такие как официальная инфляция, составляющая 7−8% в год, и экономический рост.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».