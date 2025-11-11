Россиянам объяснили, как цифровой рубль повлияет на деньги в стране

Со слов Главиной, цифровой рубль способен повлиять на внутреннюю структуру денежной массы, изменив баланс между наличными и безналичными средствами. В настоящее время в России обращаются три равнозначные формы рубля: наличные (бумажные и металлические), безналичные (электронные записи на банковских счетах) и цифровые. Согласно данным тестирования, к 2030 году цифровой рубль может сократить долю наличного обращения на 5−10%, что соответствует текущему уровню около 10%, который уже ниже среднего показателя развитых стран. При этом общий объем денежной массы не сократится — произойдет лишь перераспределение средств в цифровую форму.