Россиянам объяснили, как будут внедрять цифровой рубль с 1 октября

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Массовое внедрение цифрового рубля начнется с 1 сентября 2026 года, однако некоторые подготовительные этапы стартуют до конца этого года, рассказала агентству «Прайм» доцент Экономического факультета РУДН Софья Главина.
«Сразу отмечу, что ни о каком массовом переходе соцвыплат на цифровые рубли речи не идет. Такие сведения в СМИ не соответствуют действительности. Об этом сказала и вице-премьер Татьяна Голикова: вопрос выплаты социальных пособий с помощью цифрового рубля на данный момент не прорабатывается», — подчеркнула она.
С 1 октября 2025 года начинается самый первый этап подготовки — некоторые расходные статьи федерального бюджета будут исполняться с помощью цифрового рубля. Перечень таких статей утвердит правительство совместно с Центробанком.
С 1 января 2026 года все доходные и расходные статьи федерального бюджета могут быть исполнены в цифровых рублях. А с 1 июля 2027 года этот механизм распространяется на местные бюджеты.
Для крупных банков и крупных торговых сетей возможность совершения операций с цифровыми рублями должна быть обеспечена к сентябрю будущего года. Остальные банки и компании подтянутся до сентября 2028 года, заключила Главина.