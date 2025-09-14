Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам объяснили, как будут внедрять цифровой рубль с 1 октября

Доцент Главина: массовое внедрение цифрового рубля начнется с сентября 2026 года.

Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Массовое внедрение цифрового рубля начнется с 1 сентября 2026 года, однако некоторые подготовительные этапы стартуют до конца этого года, рассказала агентству «Прайм» доцент Экономического факультета РУДН Софья Главина.

«Сразу отмечу, что ни о каком массовом переходе соцвыплат на цифровые рубли речи не идет. Такие сведения в СМИ не соответствуют действительности. Об этом сказала и вице-премьер Татьяна Голикова: вопрос выплаты социальных пособий с помощью цифрового рубля на данный момент не прорабатывается», — подчеркнула она.

С 1 октября 2025 года начинается самый первый этап подготовки — некоторые расходные статьи федерального бюджета будут исполняться с помощью цифрового рубля. Перечень таких статей утвердит правительство совместно с Центробанком.

С 1 января 2026 года все доходные и расходные статьи федерального бюджета могут быть исполнены в цифровых рублях. А с 1 июля 2027 года этот механизм распространяется на местные бюджеты.

Для крупных банков и крупных торговых сетей возможность совершения операций с цифровыми рублями должна быть обеспечена к сентябрю будущего года. Остальные банки и компании подтянутся до сентября 2028 года, заключила Главина.

Узнать больше по теме
Центральный банк России в 2025 году: кому принадлежит и на чем зарабатывает
Главное финансовое учреждение нашей страны — Центральный банк России. Именно он определяет развитие всей денежно-кредитной системы. Расскажем о его структуре, задачах и дадим прогноз эксперта по размеру ключевой ставки в РФ.
Читать дальше