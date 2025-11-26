Россиянам объяснили, из-за чего могут приостановить регистрацию недвижимости

Проверьте полномочия заявителя
При подаче заявления о кадастровом учете и регистрации права важно удостовериться, что вы — надлежащее лицо согласно статье 15 Закона № 218-ФЗ. Если действуете как представитель, проследите, чтобы доверенность была нотариально заверена, а все полномочия на конкретные действия были четко прописаны. Это обезопасит вас от отказа в приёмке документов с самого начала процедуры.
Соберите необходимые документы
Для каждого учетно-регистрационного действия установлен свой комплект обязательных документов. Помните, что их отсутствие — одна из самых распространенных причин приостановки рассмотрения вашего дела. Например, при продаже комнаты оформляйте письменные отказы от сособственников. В сделках с участием несовершеннолетних требуют согласие органов опеки и попечительства. Не забудьте про межевой или технический план. Если какие-то бумаги не были поданы вовремя, их можно донести в МФЦ или подать через электронные сервисы Росреестра в течение срока приостановления.
Проверьте особые статусы участка
Если ваш земельный участок находится в зоне с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ), например, в охранной зоне линий электропередачи, то для проведения строительства требуется получить официальные согласования. Чтобы избежать неприятных неожиданностей, запросите выписку из ЕГРН и изучите все ограничения на специализированных ресурсах: на сайте НСПД и на портале государственной информационной системы градостроительства вашего региона. Это позволит корректно спланировать проект.
Проверьте правильность оформления документов
Некоторые сделки с недвижимостью требуют обязательного нотариального удостоверения, например, договор дарения, а также отчуждение доли в праве. Подавая такие документы в простой письменной форме, вы гарантированно получите приостановку регистрации. Проверьте соответствие всех бумаг требованиям закона прежде, чем передать их на регистрацию.
Уточните, учтены ли границы участка в ЕГРН
С 1 марта 2025 года новые правила требуют наличия в ЕГРН информации о местоположении границ участка. Если эти сведения отсутствуют, любые регистрационные действия, а также постановка на учет зданий, сооружений или недостроя, невозможны. В этом случае незамедлительно обратитесь к кадастровому инженеру для подготовки межевого плана, затем предоставьте его в Росреестр, после чего продолжите оформление прав.
Успейте устранить имеющиеся замечания
Гражданину предоставляется три месяца для устранения оснований приостановки регистрации. Если не уложиться в этот срок, Росреестр откажет в учете и регистрации, а уплаченную государственную пошлину вернуть не удастся.
