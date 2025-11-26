Россиянам объяснили, из-за чего могут приостановить регистрацию недвижимости

Для каждого учетно-регистрационного действия установлен свой комплект обязательных документов. Помните, что их отсутствие — одна из самых распространенных причин приостановки рассмотрения вашего дела. Например, при продаже комнаты оформляйте письменные отказы от сособственников. В сделках с участием несовершеннолетних требуют согласие органов опеки и попечительства. Не забудьте про межевой или технический план. Если какие-то бумаги не были поданы вовремя, их можно донести в МФЦ или подать через электронные сервисы Росреестра в течение срока приостановления.