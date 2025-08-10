Ричмонд
Россиянам объяснили, что делать, если получили сообщение о блокировке карты

О том, как быть, когда поступило сообщение о блокировке банковской карты, в материале Финансов Mail.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Прежде всего, необходимо убедиться, что карту действительно заблокировали. Для этого нужно проверить статус в банковском приложении или позвонить на горячую линию кредитной организации.

Если карту правда заблокировали, нужно выяснить у банка причины блокировки и как ее снять. Если блокировка связана с подозрениями в мошенничестве, отмывании денег или нарушении закона, урегулировать ситуацию нужно будет через кредитную организацию и Росфинмониторинг.

Пока доступа к карте нет, следует пользоваться альтернативными способами управления финансами.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».