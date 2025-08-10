Россиянам объяснили, что делать, если получили сообщение о блокировке карты

Если карту правда заблокировали, нужно выяснить у банка причины блокировки и как ее снять. Если блокировка связана с подозрениями в мошенничестве, отмывании денег или нарушении закона, урегулировать ситуацию нужно будет через кредитную организацию и Росфинмониторинг.