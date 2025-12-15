Россиянам назвали возможные размеры новой семейной выплаты

«С 2026 года запускают ежегодную семейную выплату. Ее в народе уже назвали 13-й родительской зарплатой», — сказала депутат. Она напомнила, что новая мера поддержки будет положена семьям с двумя и более детьми и среднедушевым доходом не выше 1,5 прожиточного минимума в регионе проживания.
«Размер такой выплаты, конечно, зависит от зарплаты, поскольку это будет возврат части уплаченных налогов. Сумма будет достаточно большой, поскольку она будет приходить не каждый месяц частями, а один раз в году. Мы рассчитывали, что она может быть плюс-минус 70−100 тыс. рублей. У кого-то даже и больше», — сообщила Буцкая.
Она отметила, что на семейную налоговую выплату смогут претендовать около 4 млн семей, в которых воспитываются 11 млн детей. Это больше, чем количество семей, получающих единое пособие на детей, поскольку среди условий единого пособия — средний доход на человека в семье не более одного регионального прожиточного минимума, а не полутора, как в случае с налоговым возвратом.
О налоговой выплате
Выплата будет производиться в размере 7% из 13% уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Таким образом, после налогового возврата реальный размер уплаченного родителями подоходного налога за соответствующий год составит 6%.
Согласно закону, получить выплату смогут родители двоих и более детей, если среднедушевой доход в семье меньше полутора региональных прожиточных минимумов, имущество соответствует установленным критериям и у потенциального получателя нет долгов по алиментам.
Подать заявление на семейную налоговую выплату можно будет с 1 июня по 1 октября 2026 года. В бюджете на эти цели заложено 119 млрд рублей.
Дополнительная мера поддержки
Как подчеркнул 11 декабря президент России Владимир Путин, новая семейная выплата вводится в дополнение к другим мерам поддержки, то есть право на получение других выплат и льгот у семей сохранится. Глава государства также отметил, что процедура оформления налоговой выплаты «должна быть максимально простой, удобной и необременительной для людей».
Президент рассчитывает, что новый инструмент будет востребован и поможет сделать систему социальной поддержки еще более адекватной, эффективной и справедливой.