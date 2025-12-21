Россиянам назвали условия для выхода на пенсию в 2026 году

«Для назначения пенсии в 2026 году требуется минимальное количество стажа 15 лет и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов», — сказала она в беседе с «РИА Новости».
Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров 17 декабря заявил, что в наступающем году на страховую пенсию смогут отправиться мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения.
