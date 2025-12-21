Ричмонд
Россиянам назвали условия для выхода на пенсию в 2026 году

Граждане РФ, у которых имеется 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов, могут уйти на заслуженный отдых в 2026 году. Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщила бывшая глава отделения Социального фонда РФ по Псковской области Наталья Мельникова.

Источник: РИА "Новости"

«Для назначения пенсии в 2026 году требуется минимальное количество стажа 15 лет и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов», — сказала она в беседе с «РИА Новости».

Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров 17 декабря заявил, что в наступающем году на страховую пенсию смогут отправиться мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения.

Узнать больше по теме
Пенсионный коэффициент: как заработать на безбедную старость
Размер пенсии россиян напрямую зависит от такого показателя, как пенсионный коэффициент. Из чего он складывается, как его увеличить и какое минимальное значение необходимо для выхода на заслуженный отдых, расскажем в материале с помощью эксперта.
Читать дальше