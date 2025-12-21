Россиянам назвали условия для выхода на пенсию в 2026 году

Граждане РФ, у которых имеется 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов, могут уйти на заслуженный отдых в 2026 году. Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщила бывшая глава отделения Социального фонда РФ по Псковской области Наталья Мельникова.