Эксперт рассказала, в каком случае сотрудник может уволиться в один день

По ее словам, это возможно по соглашению сторон при подаче заявления об увольнении по собственному желанию с согласия работодателя. Такое же право есть у пенсионеров, работников, имеющих уважительные причины, например, поступление в вуз, а также у сотрудников, чьи трудовые права были нарушены, при условии наличия подтверждающих этот факт документов.