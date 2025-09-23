Эксперт рассказала, в каком случае сотрудник может уволиться в один день

«При увольнении по инициативе работодателя (например, за прогул, разглашение коммерческой тайны или при ликвидации компании) требуется соблюдение установленных процедур. Нарушение этих правил грозит работодателю штрафами (ст. 5.27 КоАП России) и судебными исками. Суд может признать увольнение незаконным, обязать восстановить сотрудника на работе, выплатить компенсацию за вынужденный прогул, возместить судебные издержки и, возможно, моральный вред», — рассказала RT Юлия Санина.
Согласно законодательству, сообщила специалист, существуют ситуации, когда сотрудник может уволиться в один день.
По ее словам, это возможно по соглашению сторон при подаче заявления об увольнении по собственному желанию с согласия работодателя. Такое же право есть у пенсионеров, работников, имеющих уважительные причины, например, поступление в вуз, а также у сотрудников, чьи трудовые права были нарушены, при условии наличия подтверждающих этот факт документов.
