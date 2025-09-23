Ричмонд
Эксперт рассказала, в каком случае сотрудник может уволиться в один день

Трудовой кодекс регламентирует сроки и процедуру увольнения для защиты прав работников, заявила Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру».

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«При увольнении по инициативе работодателя (например, за прогул, разглашение коммерческой тайны или при ликвидации компании) требуется соблюдение установленных процедур. Нарушение этих правил грозит работодателю штрафами (ст. 5.27 КоАП России) и судебными исками. Суд может признать увольнение незаконным, обязать восстановить сотрудника на работе, выплатить компенсацию за вынужденный прогул, возместить судебные издержки и, возможно, моральный вред», — рассказала RT Юлия Санина.

Согласно законодательству, сообщила специалист, существуют ситуации, когда сотрудник может уволиться в один день.

По ее словам, это возможно по соглашению сторон при подаче заявления об увольнении по собственному желанию с согласия работодателя. Такое же право есть у пенсионеров, работников, имеющих уважительные причины, например, поступление в вуз, а также у сотрудников, чьи трудовые права были нарушены, при условии наличия подтверждающих этот факт документов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».