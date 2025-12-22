Россиянам назвали сумму перевода, которая может потребовать проверки родства

«Что касается подтверждения родства, то это, конечно, уже довольно значимая коммуникация. Это потребует операционной нагрузки на банк, так как сотрудники кол-центра будут обязаны перезванивать клиентам. Кроме того, им придется принимать звонки от клиентов, которые будут спрашивать, почему ничего не переведено. В общем-то, это понятная история. Я думаю, что она будет касаться сумм от 100 тыс. рублей по России, для крупных городов, возможно, ― 200 тыс. рублей», ― отметил Бархота.