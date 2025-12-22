Россиянам назвали сумму перевода, которая может потребовать проверки родства

«Что касается подтверждения родства, то это, конечно, уже довольно значимая коммуникация. Это потребует операционной нагрузки на банк, так как сотрудники кол-центра будут обязаны перезванивать клиентам. Кроме того, им придется принимать звонки от клиентов, которые будут спрашивать, почему ничего не переведено. В общем-то, это понятная история. Я думаю, что она будет касаться сумм от 100 тыс. рублей по России, для крупных городов, возможно, ― 200 тыс. рублей», ― отметил Бархота.
Экономист пояснил, что банковские переводы в пользу не родственников система может автоматически проверять как потенциально мошеннические. Риск блокировки операции особенно высок при первом переводе неизвестному получателю без указания назначения платежа.
Для минимизации этого риска он рекомендовал при первом переводе новому получателю начать с пробной суммы в один или сто рублей, а затем повторить операцию. Если же перевод адресован родственнику, это следует прямо указать в назначении платежа — тогда дополнительная верификация может не потребоваться.
Эксперт добавил, что ранее подобные меры безопасности негласно применялись к суммам от 500 тысяч рублей, но теперь, судя по обсуждаемым формулировкам, они могут распространиться и на более мелкие переводы.
