Россиянам назвали способы выгодно хранить деньги

Эксперт предупредил, что хранение денег дома в виде наличных является одной из самых рискованных ошибок. По его словам, купюры, спрятанные под подушкой, стремительно обесцениваются из-за инфляции и не приносят владельцу никакого дохода, а в условиях 2025 года такой подход стал особенно уязвимым.
Специалист подчеркнул, что даже часть средств целесообразнее размещать на банковских депозитах или использовать финансовые инструменты, такие как вклады в дружественных валютах и счета, привязанные к золоту, вместо того чтобы хранить все в домашнем сейфе. Отдельное внимание специалист уделил вложениям в недвижимость.
«Полная ставка на “бетон” не оправдана: неликвидные квартиры превращают капитал в замороженный актив, а продать такой объект без потерь зачастую сложно. Нужно сохранять баланс между недвижимостью и ликвидными инструментами, чтобы при необходимости можно было быстро воспользоваться средствами», — отметил Гриф.
Он указал, что владение одной квартирой удовлетворяет основные жилищные потребности, тогда как приобретение второй недвижимости в качестве резерва далеко не всегда является экономически оправданным решением.
Что касается криптовалют, эксперт охарактеризовал их как чрезмерно волатильный актив, который не может рассматриваться в качестве надежного способа сохранения средств. В связи с высокой амплитудой колебаний курса цифровых активов, инвестировать в них рекомендуется лишь незначительную часть капитала, чью потенциальную потерю владелец готов полностью принять. Основу инвестиционного портфеля должны формировать более стабильные инструменты, такие как банковские депозиты, облигации или золотые счета.
Гриф добавил, что игнорирование инфляционных процессов относится к числу наиболее распространенных ошибок в управлении финансами. Хранение денежных средств без начисления процентов приводит к систематической эрозии их покупательной способности на фоне роста цен. Он отметил, что в 2025 году депозиты с двузначной процентной доходностью предоставляли реальную возможность защитить рублёвые накопления от обесценивания.
Эксперт посоветовал постоянно отслеживать ключевые макроэкономические индикаторы и подбирать финансовые инструменты, чья доходность гарантированно превышает уровень инфляции. Этот подход становится особенно актуальным в периоды сохранения высокой ключевой ставки.
«Грамотное распределение капитала — часть финансовой независимости. Устойчивость личного бюджета обеспечивает гибкость, диверсификация и внимательное отношение к рискам позволяет сохранять и приумножать средства в любых экономических условиях», — подытожил Гриф.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».