Россиянам назвали способы выгодно хранить деньги

Что касается криптовалют, эксперт охарактеризовал их как чрезмерно волатильный актив, который не может рассматриваться в качестве надежного способа сохранения средств. В связи с высокой амплитудой колебаний курса цифровых активов, инвестировать в них рекомендуется лишь незначительную часть капитала, чью потенциальную потерю владелец готов полностью принять. Основу инвестиционного портфеля должны формировать более стабильные инструменты, такие как банковские депозиты, облигации или золотые счета.