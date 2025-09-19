Ричмонд
Россиянам назвали самый прибыльный банковский депозит

Задорнов: наибольшую доходность принесет вклад на один миллион рублей.

Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Freepik

Россиянам стоит положить на вклад в банк один миллион рублей — именно в этом случае деньги принесут наибольшую доходность. Таким советом в эфире Радио РБК поделился экономист, бывший руководитель банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

По его словам, кредитные учреждения предлагают самые выгодные условия по вкладам на три и четыре месяца, так такие депозиты и целесообразно открывать. А инвесторы, обладающие более крупными суммами, могут вложиться в квазивалютные облигации. Это защитит средства от возможного обесценивания рубля.

Сам же Задорнов, по его признаниям, инвестициями не занимается — он держит деньги на вкладах. В его инвестиционном портфеле имеются акции, но они из старых приобретений.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин посоветовал открыть несколько вкладов. Оказалось, это необходимо, чтобы сохранить выгоду в связи с падением ставок.

Экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что самое выгодное в настоящий момент вложение средств — это банковский вклад, который позволит россиянам получать проценты от вложенной суммы.

