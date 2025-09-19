Россиянам назвали самый прибыльный банковский депозит

По его словам, кредитные учреждения предлагают самые выгодные условия по вкладам на три и четыре месяца, так такие депозиты и целесообразно открывать. А инвесторы, обладающие более крупными суммами, могут вложиться в квазивалютные облигации. Это защитит средства от возможного обесценивания рубля.