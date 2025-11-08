Россиянам назвали самые выгодные периоды для шопинга в течение года

Только в этом месяце будет целых два скидочных периода, заметила эксперт.
«Первый важный шопинг-период — это распродажа, приуроченная к Дню холостяка, который отмечается 11 ноября. Этот день стал настоящим символом больших скидок и акций и с каждым годом привлекает всё больше покупателей», — напомнила она.
В этот период ретейлеры могут предложить скидки до 70% на широкий ассортимент товаров — от электроники до одежды и бытовых принадлежностей, добавила Матвеева.
«Следующий важный период для шопинга — “чёрная пятница”, которая проходит в последнюю пятницу ноября. Этот день стал традиционным для распродаж во всём мире и активно набирает популярность в России», — поделилась она.
«Чёрная пятница» — это отличный момент для крупных покупок либо для подготовки к предстоящему Новому году, пояснила специалист.
«Не стоит забывать и о сезонных распродажах, которые проходят в августе. На скидочных витринах появляются остатки летних коллекций, а также товары сезонного спроса. Сюда можно отнести одежду и обувь, товары для дома, уличную мебель и даже продукты», — рассказала она.
Нельзя не упомянуть и о распродажах после Нового года, заметила Матвеева.
«В январе многие магазины устраивают акции, чтобы распродать остатки новогодних товаров и освободить место для нового ассортимента. Скидки могут достигать 70%. В январе можно найти выгодные предложения на зимнюю одежду и обувь», — подытожила она.
