Россиянам назвали самые выгодные периоды для шопинга в течение года

Покупки во время распродаж — один из инструментов финансово грамотного человека, рассказала в беседе с RT финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева.

Источник: Freepik

Только в этом месяце будет целых два скидочных периода, заметила эксперт.

«Первый важный шопинг-период — это распродажа, приуроченная к Дню холостяка, который отмечается 11 ноября. Этот день стал настоящим символом больших скидок и акций и с каждым годом привлекает всё больше покупателей», — напомнила она.

В этот период ретейлеры могут предложить скидки до 70% на широкий ассортимент товаров — от электроники до одежды и бытовых принадлежностей, добавила Матвеева.

«Следующий важный период для шопинга — “чёрная пятница”, которая проходит в последнюю пятницу ноября. Этот день стал традиционным для распродаж во всём мире и активно набирает популярность в России», — поделилась она.

«Чёрная пятница» — это отличный момент для крупных покупок либо для подготовки к предстоящему Новому году, пояснила специалист.

«Не стоит забывать и о сезонных распродажах, которые проходят в августе. На скидочных витринах появляются остатки летних коллекций, а также товары сезонного спроса. Сюда можно отнести одежду и обувь, товары для дома, уличную мебель и даже продукты», — рассказала она.

Нельзя не упомянуть и о распродажах после Нового года, заметила Матвеева.

«В январе многие магазины устраивают акции, чтобы распродать остатки новогодних товаров и освободить место для нового ассортимента. Скидки могут достигать 70%. В январе можно найти выгодные предложения на зимнюю одежду и обувь», — подытожила она.

Ранее россиянам рассказали, какие стройматериалы выгоднее купить перед Новым годом.

