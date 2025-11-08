Россиянам назвали самые выгодные периоды для шопинга в течение года

Узнать больше по теме

Финансовая грамотность: как жить полной жизнью без долгов

Выстроить жизнь так, чтобы на все хватало денег и ресурсов, поможет финансовая грамотность. В материале расскажем, какие именно действия приведут вас к материальному благополучию, как контролировать свои доходы и приумножать их.