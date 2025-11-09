Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам назвали самые ликвидные китайские автомобили

Кадаков: самыми ликвидными марками из КНР являются Haval, Geely, Chery и Changan.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Ключевым фактором ликвидности автомобилей на российском рынке является их узнаваемость и популярность, поэтому среди китайских брендов в топ-4 входят Haval, Geely, Chery и Changan, сообщил РИА Новости автоэксперт Максим Кадаков.

«Ликвидными являются автомобили, в первую очередь, популярные, которые не требуют дополнительных разъяснений покупателю и рынку в целом. Например, гораздо проще продать Geely Coolray, чем практически неизвестный бренд, занимающий 44-ю строчку продаж на рынке. Поэтому это большая четверка: Chery, Geely, Haval и примкнувший к ним Changan», — рассказал Кадаков.

Устойчивость известных брендов на рынке выше, и люди это понимают, отметил эксперт. «Это значит, что в будущем с этим автомобилем будет проще жить. Если бренд не уйдет с рынка, будет во всех смыслах проще машину содержать. Поэтому да, это ликвидная машина», — пояснил он.

Помимо популярности самого бренда, важную роль играет и спрос на определенные модели, отметил автоэксперт. «Очевидно, что Monjero или Coolray машины популярные, поэтому такие машины при прочих равных проще продать», — говорит он.

Вместе с тем, по словам Кадакова, на данный момент трудно делать конкретные выводы о ликвидности китайских автомобилей, поскольку это зависит не только от спроса и скорости продаж, но и от ценовой политики. «Вообще говорить о продаже “выгодно или невыгодно” очень сложно. Тут надо еще учитывать стоимость денег. Когда б/у машина порой продается дороже, чем она покупалась, если мы берем рублевые цены, то очень сложно говорить о выгодности продажи», — отметил он.

«Вы же быстро можете продать любую машину, если будете продавать ее за полцены? Если мы говорим о ценах плюс-минус в рынке, то наверно, проще продать машины, которые известны рынку. Их много, их проще потом продать, по ним больше опыта и запчастей», — заключил эксперт.

Узнать больше по теме
Ликвидность: что это, зачем нужно и как рассчитать
В современном финансовом мире скорость и простота конвертации активов в наличные средства играют решающую роль. Этот показатель называется ликвидностью, он важен как для частных инвесторов, так и для крупных компаний, так как влияет на стратегическое планирование. С помощью эксперта рассмотрим, какие факторы повышают ликвидность, и почему она играет столь значимую роль в экономике.
Читать дальше