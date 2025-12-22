Эксперт объяснила, как оживить ипотечный рынок в России

«Ориентиром для того, когда рынок ипотеки серьезно оживится, будет снижение ипотечных ставок приблизительно до уровня в 11−12%. При сценарии плавного снижения ставок объем новых выдач, по нашей оценке, может вырасти примерно в 1,5 раза по сравнению с уровнем текущего года», — подчеркнула Чекурова.
По ее словам, в настоящее время рыночная ипотека находится на заградительных уровнях. В текущем году около 80% новых ипотечных кредитов выдается по льготным программам из-за крайне высоких рыночных ставок, даже несмотря на начавшийся тренд на их снижение.
